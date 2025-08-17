ربط نقل ملكية العقار ببراءة الذمة من الكهرباء حماية للحقوق

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 17 آب (بترا)- أكدت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن أن النص الوارد في قانون الكهرباء العام الجديد لسنة 2025، والذي يشترط الحصول على براءة ذمة من شركة الكهرباء قبل إتمام أي معاملة لنقل ملكية العقار، يهدف بالدرجة الأولى إلى حماية حقوق المواطنين وضمان الشفافية في المعاملات.

وقالت في بيان اليوم الأحد، إن الإجراء يضمن التحقق من أن العقار خال من أي التزامات مالية مستحقة، ويحمي المشتري من تحمل ديون لم يكن طرفا فيها، كما يتيح للبائع إنهاء التزاماته بصورة قانونية واضحة.

وأوضحت الهيئة أن هذا النص جاء استجابة لشكاوى ومطالبات متكررة من مواطنين واجهوا في السابق التزامات مترتبة على العقار بعد انتقال ملكيته، ما يجعل من ربط عملية النقل ببراءة الذمة خطوة إصلاحية جوهرية تصون حقوق جميع الأطراف، وتعزز ثقة المواطن في المعاملات العقارية والخدمية.

