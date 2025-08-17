طواقم المستشفى الميداني الأردني غزة/83 تباشر أعمالها

طواقم المستشفى الميداني الأردني غزة/83 تباشر أعمالها
عمان 17 آب (بترا )- باشر المستشفى الميداني الأردني غزة/83، اليوم الأحد، تقديم خدماته الطبية والعلاجية بكامل التخصصات، ضمن الدعم المستمر الذي تقدمه المملكة لتعزيز المنظومة الصحية في قطاع غزة، في ظل الظروف الصعبة الناجمة عن استمرار الحرب الإسرائيلية.
وأكد قائد قوة المستشفى أن الكوادر الطبية بدأت فور وصولها أرض المهمة في تجهيز العيادات وكامل الإمكانات الطبية لمباشرة العمل، حيث يشمل المستشفى عيادات الطب العام، والنسائية والتوليد، والعظام والأسنان، والأطفال، والتقييم ما قبل العملية، وعيادة الباطنية، لتقديم خدمات طبية متكاملة ومتخصصة تلبي احتياجات الأهالي.
وعبر أهالي القطاع عن تقديرهم الكبير للجهود الأردنية المتواصلة بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، مشيدين بالدعم الطبي والإنساني المستمر الذي يقدم عبر الإنزالات الجوية والقوافل البرية، والذي يسهم بشكل فعال في التخفيف من معاناة السكان جراء الحرب الإسرائيلية.
--(بترا)
ل م/ع س
17/08/2025 14:59:02
