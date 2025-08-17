  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
طواقم المستشفى الميداني الأردني غزة/83 تباشر أعمالها

2025-08-17 08:06:07
عمان 17 آب (بترا )- باشر المستشفى الميداني الأردني غزة/83، اليوم الأحد، تقديم خدماته الطبية والعلاجية بكامل التخصصات، ضمن الدعم المستمر الذي تقدمه المملكة لتعزيز المنظومة الصحية في قطاع غزة، في ظل الظروف الصعبة الناجمة عن استمرار الحرب الإسرائيلية.
وأكد قائد قوة المستشفى أن الكوادر الطبية بدأت فور وصولها أرض المهمة في تجهيز العيادات وكامل الإمكانات الطبية لمباشرة العمل، حيث يشمل المستشفى عيادات الطب العام، والنسائية والتوليد، والعظام والأسنان، والأطفال، والتقييم ما قبل العملية، وعيادة الباطنية، لتقديم خدمات طبية متكاملة ومتخصصة تلبي احتياجات الأهالي.
وعبر أهالي القطاع عن تقديرهم الكبير للجهود الأردنية المتواصلة بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، مشيدين بالدعم الطبي والإنساني المستمر الذي يقدم عبر الإنزالات الجوية والقوافل البرية، والذي يسهم بشكل فعال في التخفيف من معاناة السكان جراء الحرب الإسرائيلية.
17/08/2025 14:59:02

