رئيس النواب يتسلم نسخة من تقرير حالة حقوق الإنسان في المملكة

رئيس النواب يتسلم نسخة من تقرير حالة حقوق الإنسان في المملكة
عمان 17 آب (بترا)- تسلم رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي اليوم الأحد، نسخة من التقرير السنوي الحادي والعشرين لحالة حقوق الإنسان في المملكة للعام 2024، وذلك لدى استقباله رئيسة مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان، سمر الحاج حسن، والمفوض العام لحقوق الإنسان، جمال الشمايلة.
وأشاد الصفدي بدور المركز وجهوده في تقييم الحالة الوطنية لحقوق الإنسان، مؤكداً أن مجلس النواب سيولي تقارير المركز كل الاهتمام وسيدرس عبر لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان، التوصيات ومتابعة الملاحظات الواردة في تقارير المركز، امتثالا للتوجيهات الملكية بهذا الخصوص.
وقال الصفدي، إن مجلس النواب ينظر بأولوية نحو ملف حقوق الإنسان والحريات العامة على النحو الذي يعكس جهود المملكة في هذا المسار، وبما يعزز من منظومة حقوق الإنسان وسيادة القانون.
فيما، أكدت الحاج حسن، اعتزاز المركز بالعلاقة التشاركية مع مجلس النواب خاصة في إطار إنفاذ توصيات التقارير السنوية للمركز والأخذ بها ضمن المخرجات التشريعية والرقابية للمجلس.
--(بترا)
م خ/ ن ح/ف ق
17/08/2025 14:50:57
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
صور الشهيد (بيليه فلسطين) على قمصان فريق أيرلندي
المعهد القضائي يعلن عن بدء مسابقة القبول في برنامج الدبلوم للفوج الـ26
الصحة تطلق حملة الصحة بالدواء الموزون للتوعية بمخاطر تعدد الأدوية
روبوت إيلون ماسك (غروك) ينقلب عليه علنًا وينعاه بـ المنافق !
الزميلة ياسمين العقيدات تترشح لعضوية مجلس إدارة جمعية الصحفيين
سوني تطلق شاشة برافيا 5 قياس 98 بوصة للارتقاء بتجربة الترفيه المنزلي في المملكة العربية السعودية