رئيس النواب يتسلم نسخة من تقرير حالة حقوق الإنسان في المملكة

عمان 17 آب (بترا)- تسلم رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي اليوم الأحد، نسخة من التقرير السنوي الحادي والعشرين لحالة حقوق الإنسان في المملكة للعام 2024، وذلك لدى استقباله رئيسة مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان، سمر الحاج حسن، والمفوض العام لحقوق الإنسان، جمال الشمايلة.

وأشاد الصفدي بدور المركز وجهوده في تقييم الحالة الوطنية لحقوق الإنسان، مؤكداً أن مجلس النواب سيولي تقارير المركز كل الاهتمام وسيدرس عبر لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان، التوصيات ومتابعة الملاحظات الواردة في تقارير المركز، امتثالا للتوجيهات الملكية بهذا الخصوص.

وقال الصفدي، إن مجلس النواب ينظر بأولوية نحو ملف حقوق الإنسان والحريات العامة على النحو الذي يعكس جهود المملكة في هذا المسار، وبما يعزز من منظومة حقوق الإنسان وسيادة القانون.

فيما، أكدت الحاج حسن، اعتزاز المركز بالعلاقة التشاركية مع مجلس النواب خاصة في إطار إنفاذ توصيات التقارير السنوية للمركز والأخذ بها ضمن المخرجات التشريعية والرقابية للمجلس.

17/08/2025 14:50:57