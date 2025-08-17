إرادة النيابية تدين تجميد حسابات البطريركية الأرثوذكسية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 17 آب (بترا)- دانت كتلة إرادة والوطني الإسلامي قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتجميد الحسابات البنكية للبطريركية الأرثوذكسية في القدس وفرض ضرائب باهظة على ممتلكاتها، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل محاولة بائسة لشل قدرة الكنيسة على أداء رسالتها الروحية والإنسانية والمجتمعية تجاه أبناء الشعب الفلسطيني.

وأكدت الكتلة، في بيان صحفي صادر باسم رئيسها النائب الدكتور خميس حسين عطية، أن هذا الإجراء يعد اعتداء صارخا على حرية العبادة، وانتهاكا فاضحا للوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس، إلى جانب مخالفته لقواعد القانون الدولي والاتفاقيات التي تكفل حرية الكنائس والمؤسسات الدينية في إدارة شؤونها.

وأضاف البيان أن الخطوة الإسرائيلية تكشف عن سياسة احتلالية ممنهجة تستهدف الوجود المسيحي الأصيل في فلسطين، ضمن مخطط خطير يرمي إلى طمس الهوية الإسلامية والمسيحية للمدينة المقدسة وفرض التهويد عليها.

وشددت الكتلة على أن هذه "الجريمة الجديدة" تضاف إلى سلسلة طويلة من الانتهاكات بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، بالتوازي مع جرائم الحرب ضد أهالي قطاع غزة، وسياسات التطهير العرقي والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة.

وطالب عطية المجتمع الدولي والمنظمات الأممية والبرلمانات الحرة في العالم بالتحرك الفوري والفاعل لوقف هذه الاعتداءات، وحماية المقدسات الدينية في القدس، والتصدي لمخططات الاحتلال الرامية لتغيير معالم المدينة وطمس هويتها التاريخية والحضارية.

--(بترا)

م خ/ع س/ف ق

17/08/2025 14:51:59