سياحة النواب تستنكر وقف حسابات بطريركية القدس

عمان 17 آب (بترا)- استنكر رئيس لجنة السياحة والآثار النيابية وعضو لجنة الشؤون الخارجية، والعضو المنسق للجمعية البرلمانية الدولية للأرثوذكسية، النائب وصفي حداد، الإجراءات التي أقدمت عليها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف الحسابات البنكية لبطريركية الروم الأرثوذكس في مدينة القدس المحتلة، واصفا إياها بالخطيرة والتعسفية.

وبحسب بيان للجنة، اليوم الأحد، قال حداد، إن هذه الخطوة تأتي ضمن سياسة ممنهجة تستهدف الشعب الفلسطيني عامة، والمسيحيين وأبناء القدس الأصليين بشكل خاص، مشددا على أنها تمثل انتهاكا صارخا لحرية العبادة واعتداء على المؤسسات الكنسية ودورها الروحي والإنساني والخيري، في مخالفة واضحة للمواثيق والأعراف الدولية.

وكشف عن توجهه لمخاطبة الجمعية البرلمانية الدولية للأرثوذكسية، التي تضم 25 عضوا من برلمانات العالم، لوضعها في صورة هذه الانتهاكات وحشد الدعم البرلماني الدولي لوقفها، داعيا المجتمع الدولي والبرلمانات والكنائس والمؤسسات الحقوقية إلى التحرك العاجل لحماية المقدسات المسيحية والإسلامية وصون هوية القدس التاريخية والروحية.

وأكد حداد، دعم الموقف الرسمي الأردني، الذي عبرت عنه وزارة الخارجية وقرارات الحكومة، في مواجهة هذه الانتهاكات، مشيرا إلى أن ذلك يعكس التزام الأردن الثابت بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني في حماية المقدسات والحفاظ على هوية القدس، ودعم حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

