رئيس مجلس الأعيان: الأردن يُشكل صمام أمان للمنطقة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 17 آب (بترا)- أكد رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، أن الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني يشكل صمام أمان للمنطقة، لافتا إلى أن العالم بشكل عام والغرب بشكل خاص، يدرك أهمية الأردن في الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.

واستعرض خلال لقائه رئيس وأعضاء جماعة عمان لحوارات المستقبل بدار المجلس، اليوم الأحد، أبرز ثوابت الدولة الأردنية، وأولها العرش الهاشمي ممثلا بجلالة الملك عبدالله الثاني، صاحب الشرعية الدينية والتاريخية والسياسية وشرعية الإنجاز.

وأشار الفايز إلى أن بناء مؤسسات الدولة القوية، يضاف إلى سلسلة ثوابت الدولة، التي تتضمن أيضا تعزيز الاستقرار والحكم الرشيد، والتنوع ضمن أسس احترام جميع المواطنين بمختلف المنابت والأصول، مبينا أن الهوية الوطنية، تعتبر بعد العرش الهاشمي صمام أمان الأردن، كما لفت إلى أن الأردني يعرف بصدق ولائه للقيادة الهاشمية وانتمائه لتراب الوطن.

وأضاف الفايز أن قوة الدستور والقوانين تعتبر أيضا من ثوابت الدولة، إلى جانب حالة الأمن والأمان والاستقرار، التي تتمتع بها الأردن بفضل قيادة جلالة الملك، الذي يشكل رأس حربة للسياسة الخارجية الأردنية، العقلانية والمتزنة، والرامية إلى الحفاظ على الأمن السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

وأشار إلى أن قواتنا المسلحة وأجهزته الأمنية التي تشكل درع الوطن وحصنه المنيع، تعد أيضا من ثوابت الدولة، التي يتصدرها موقف الأردن الثابت والصارم والواضح حيال القضية الفلسطينية، مبينا أن ثبات القرار السياسي وسيادته، يعد أيضا من أبرز ثوابت الدولة.

ودعا الفايز، إلى ضرورة التعامل مع مختلف القضايا المطروحة على الساحة المحلية والعربية من منطلق المصالح الأردنية، التي يجب أن تكون أولوية الأولويات لدى كل مواطن أردني.

وذكر أن الأردن دولة كانت على الدوام مشغولة بالهم العربي وتدافع عن القضايا العربية وخاصة القضية الفلسطينية، التي تحتل أولوية في الأجندة السياسية الأردنية، ولدى جلالة الملك.

وشدد على أن الأردن قادر على الدفاع عن مصالحه وثوابته الوطنية والتصدي لسياسات إسرائيل العدوانية التوسعية، مؤكدا أن الأردن دولة راسخة وقوية بالعرش الهاشمي ممثلا بجلالة الملك، وشعبها الوفي وقواتها المسلحة وأجهزتها الأمنية ومؤسساتها الدستورية والوطنية.

وأضاف أن المملكة دولة قوية سياسيا وأمنيا، لكن بذات الوقت يجب مواجهة الواقع الاقتصادي والتحديات الناجمة عنه، التي تعود في معظمها لأسباب الأوضاع المحيطة بالأردن والصراعات والأزمات، التي تعصف بالمنطقة.

وأكد الفايز، أهمية وجود خطاب إعلامي قوي يتصدى للحملات، التي وصفها بـ"القذرة والشرسة"، التي يتعرض لها الأردن، وتستهدف العبث بنسيجه الاجتماعي ومواقفه العروبية والقومية.

وجدد رفض الأردن للتهجير القسري للفلسطينيين، الأمر الذي يعد بمثابة حرب عليه سيتصدى لها بكل قوة وحزم، حيث لن يقبل الأردن مهما كانت الضغوطات بالتهجير، وهو ما أكده جلالة الملك، مرارا وتكرارا، مطالبا بموقف عربي وإسلامي داعم للأردن وجهود جلالة الملك في الدفاع عن الثوابت الأردنية والقضية الفلسطينية.

من جهته، أكد رئيس الجماعة بلال التل، وأعضاء الجماعة، أهمية التصدي لما يتعرض له الأردن من حملات تستهدف أمنه واستقراره، وأن تقوم الأحزاب بدور فاعل أكبر حيال قضايا الدولة، ورفع الجهود المبذولة في النهوض بالاقتصاد، إلى جانب التركيز على أن يكون هناك خطاب إعلامي موحد وقوي يعكس وجهة نظر البلاد ومواقفها الثابتة ورسائلها.

وجددوا ولاءهم للعرش الهاشمي وانتماءهم لثرى الأردن، مؤكدين أهمية تعزيز الجبهة الداخلية والالتفاف حول القيادة الهاشمية.

--(بترا)

م ش/ع أ/ف ق

17/08/2025 14:28:06