قادة أوروبيون بينهم ماكرون وميرتس سيرافقون زيلينسكي إلى واشنطن للقاء ترامب

2025-08-17 08:05:33
(MENAFN- Al-Anbaa)

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية الأحد أن قادة أوروبيين سيرافقون الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى واشنطن الاثنين للقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وكتبت أورسولا فون دير لاين على منصة اكس «بناء على طلب الرئيس زيلينسكي، سأنضم إلى الاجتماع مع الرئيس ترامب في البيت الأبيض، إضافة إلى قادة أوروبيين آخرين».

وأعلن قصر الإليزيه أن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون سيرافق زيلينسكي إلى واشنطن للقاء ترامب، كما أكد المستشار الألماني فريدريش ميرتس مشاركته في الاجتماع.

