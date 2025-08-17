قادة أوروبيون بينهم ماكرون وميرتس سيرافقون زيلينسكي إلى واشنطن للقاء ترامب

قادة أوروبيون بينهم ماكرون وميرتس سيرافقون زيلينسكي إلى واشنطن للقاء ترامب
أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية الأحد أن قادة أوروبيين سيرافقون الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى واشنطن الاثنين للقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وكتبت أورسولا فون دير لاين على منصة اكس «بناء على طلب الرئيس زيلينسكي، سأنضم إلى الاجتماع مع الرئيس ترامب في البيت الأبيض، إضافة إلى قادة أوروبيين آخرين».
وأعلن قصر الإليزيه أن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون سيرافق زيلينسكي إلى واشنطن للقاء ترامب، كما أكد المستشار الألماني فريدريش ميرتس مشاركته في الاجتماع.
