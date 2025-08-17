سيلفي على سطح المريخ.. الكوكب الأحمر كما لم يُر من قبل

التقطت مركبة "بيرسيفيرانس" التابعة لوكالة ناسا صورة سيلفي لها على كوكب المريخ عند مستودع العينات "ثري فوركس"، وصنعت بانوراما مذهلة مكونة من 96 صورة في موقع "فالبرين"، حيث كشف المشهد صخوراً عائمة وتضاريس قديمة، تُعد نافذة لفهم أعمق لتاريخ الكوكب الأحمر.

استغل فريق مركبة "بيرسيفيرانس" التابعة لناسا مؤخراً أجواءً صافيةً على سطح المريخ لإنتاج واحدة من أكثر المناظر البانورامية تفصيلاً للمهمة حتى الآن، حيث تُظهر هذه الصورة البانورامية، المُجمّعة من صور مُنفصلة التُقطت في موقع يُعرف لدى الفريق العلمي باسم "فالبرين"، مجموعةً مُذهلة من المعالم وفق موقع scitechdaily.

تشمل هذه الصور صخرةً تبدو وكأنها جاثمة على قمة تموج رملي، وخطاً فاصلاً واضحاً بين نوعين مختلفين من التضاريس، وتلالاً بعيدة تبعد حوالي 65 كيلومترًا (40 ميلاً)، في نسخة مُحسّنة الألوان، تبدو سماء المريخ صافية بشكل غير عادي وبلون أزرق مدهش، بينما تُظهرها الصورة ذات الألوان الطبيعية بدرجتها الحمراء المألوفة.

قال شون دافي، القائم بأعمال مدير ناسا: "إن جهودنا الجريئة لاستكشاف الفضاء البشري ستُعيد رواد الفضاء إلى القمر".

وأضاف: "إن المناظر الخلابة، مثل مشهد فالبرين، التي التقطتها مركبة بيرسيفيرانس، ليست سوى لمحة عما سنشهده قريباً بأعيننا، ستدفع مهمات ناسا الرائدة، بدءاً من أرتميس، رحلتنا الحثيثة نحو استكشاف الفضاء البشري إلى سطح المريخ، وتواصل ناسا تعزيز جرأة وقوة جهودها".

وقال جيم بيل، الباحث الرئيسي في مشروع Mastcam-Z بجامعة ولاية أريزونا في تيمبي: "توفر السماء الخالية نسبياً من الغبار رؤية واضحة للتضاريس المحيطة، وفي هذه الصورة الفسيفسائية تحديداً، عززنا تباين الألوان، مما يُبرز اختلافات التضاريس والسماء".

لغز "الصخرة العائمة"

من التفاصيل التي لفتت انتباه الفريق العلمي صخرة كبيرة تبدو وكأنها تستقر فوق تموج رملي داكن هلالي الشكل على يمين مركز الفسيفساء، على بُعد حوالي 4.4 أمتار من المركبة، يُطلق الجيولوجيون على هذا النوع من الصخور اسم "الصخور العائمة" لأنها على الأرجح تشكّلت في مكان آخر وانتقلت إلى الموقع الحالي، لا يُعرف ما إذا كان هذا النوع قد وصل عن طريق انهيار أرضي أو مياه أو رياح، لكن الفريق العلمي يشتبه في أنه وصل إلى قبل تشكّل التموج الرملي.

استخدمت مركبة "بيرسيفيرانس" التابعة لناسا ذراعها الآلي المثبت بمثقاب إيقاعي لحفر نتوء صخري قرب حافة فوهة جيزيرو، أطلق عليه الفريق العلمي اسم "كينمور"، وذلك في 10 يونيو 2025 (اليوم المريخي 1531 للمهمة). وقبل الحفر، قام الفريق بكشط السطح للتأكد من جدوى استخراج عينة.

في إحدى الصور، ظهرت دائرة بيضاء لامعة تمثل بقعة تآكل أحدثها المثقاب بعرض 5 سنتيمترات تقريباً، وهي الصخرة الثالثة والأربعون التي تخضع لهذا الإجراء منذ هبوط المركبة عام 2021، هذا التآكل يتيح رؤية الطبقات الداخلية للصخرة قبل استخراج عينة أساسية تُخزن في أنابيب التيتانيوم المخصصة للمهمة.

نفذ المسبار عملية التآكل في 22 مايو، ثم أجرى بعد يومين تحليلاً ميدانياً تفصيلياً باستخدام أدواته العلمية، يركز الفريق على دراسة منطقة "فالبرين" لاعتقادهم أنها تضم تضاريس قديمة ربما سبقت تكوّن فوهة جيزيرو نفسها.

سيلفي مع مستودع العينات

كما التقطت "بيرسيفيرانس" صورة شخصية مميزة في مستودع العينات "ثري فوركس"، ظهرت فيها إلى جانب عشرة أنابيب قامت بإيداعها في الموقع، ضمن أول مخزون من نوعه على كوكب المريخ.

يمكن رؤية آثار رحلة المركبة إلى الموقع باتجاه الحافة اليمنى للفسيفساء، على بُعد حوالي 90 مترًا (300 قدم)، تنحرف إلى اليسار، وتختفي عن الأنظار في محطة جيولوجية سابقة يُطلق عليها الفريق العلمي اسم " كينمور ".

على بُعد أكثر من منتصف الفسيفساء بقليل، يمتد من حافة إلى أخرى، وينتقل من صخور ذات لون أفتح إلى صخور داكنة، هذا هو خط التماس، أو نقطة التقاء، بين وحدتين جيولوجيتين، الصخور المسطحة ذات اللون الأفتح الأقرب إلى المركبة غنية بمعدن الزبرجد الزيتوني، بينما يُعتقد أن الصخور الداكنة الأبعد هي صخور طينية أقدم بكثير.

تشكل هذه الصور البانورامية وعمليات الحفر التي أجرتها "بيرسيفيرانس" خطوة مهمة لفهم التاريخ الجيولوجي العريق للمريخ، وتفتح نافذة على أسرار أعمق عن ماضيه المائي واحتمالات وجود حياة سابقة عليه، وبينما تستمر المركبة في رحلتها بين التلال والصخور العائمة، تزداد التوقعات لما سيحمله المستقبل من اكتشافات تمهّد لليوم الذي تطأ فيه أقدام البشر سطح الكوكب الأحمر.