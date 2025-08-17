  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
تطورات جديدة في الحالة الصحية لـ حياة الفهد.. والعائلة تطلب الدعاء لها

تطورات جديدة في الحالة الصحية لـ حياة الفهد.. والعائلة تطلب الدعاء لها

2025-08-17 08:00:15
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - نشر خالد العبيد، حفيد الممثلة الكويتية حياة الفهد، منشور طمأن فيه جمهورها ومحبيها حول العالم، مؤكدًا أن حالتها الصحية في تحسن واستقرار بعد تعرضها لجلطة دماغية مفاجئة خلال الأيام الماضية.

وفي تسجيل صوتي نُشر عبر حساب الممثلة الرسمي، كشف العبيد أن الأسرة بدأت بالفعل إجراءات نقل الفهد إلى الخارج لمتابعة حالتها واستكمال العلاج، معربًا عن شكره العميق لوزارتي الصحة والإعلام في الكويت على الدعم والمتابعة المستمرة، ومشيدًا بالكادر الطبي في المستشفى الذي تتلقى فيه العلاج.

كما دعا العبيد الجميع إلى الاستمرار في الدعاء لجدته، محذرًا من الالتفات إلى الشائعات المتداولة عبر مواقع التواصل، والتي قال إنها لا تمت للحقيقة بصلة.

MENAFN17082025000151011027ID1109938348

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث