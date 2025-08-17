تطورات جديدة في الحالة الصحية لـ حياة الفهد.. والعائلة تطلب الدعاء لها

خبرني - نشر خالد العبيد، حفيد الممثلة الكويتية حياة الفهد، منشور طمأن فيه جمهورها ومحبيها حول العالم، مؤكدًا أن حالتها الصحية في تحسن واستقرار بعد تعرضها لجلطة دماغية مفاجئة خلال الأيام الماضية.

وفي تسجيل صوتي نُشر عبر حساب الممثلة الرسمي، كشف العبيد أن الأسرة بدأت بالفعل إجراءات نقل الفهد إلى الخارج لمتابعة حالتها واستكمال العلاج، معربًا عن شكره العميق لوزارتي الصحة والإعلام في الكويت على الدعم والمتابعة المستمرة، ومشيدًا بالكادر الطبي في المستشفى الذي تتلقى فيه العلاج.

كما دعا العبيد الجميع إلى الاستمرار في الدعاء لجدته، محذرًا من الالتفات إلى الشائعات المتداولة عبر مواقع التواصل، والتي قال إنها لا تمت للحقيقة بصلة.