تطورات جديدة في الحالة الصحية لـ حياة الفهد.. والعائلة تطلب الدعاء لها

تطورات جديدة في الحالة الصحية لـ حياة الفهد.. والعائلة تطلب الدعاء لها
خبرني - نشر خالد العبيد، حفيد الممثلة الكويتية حياة الفهد، منشور طمأن فيه جمهورها ومحبيها حول العالم، مؤكدًا أن حالتها الصحية في تحسن واستقرار بعد تعرضها لجلطة دماغية مفاجئة خلال الأيام الماضية.
وفي تسجيل صوتي نُشر عبر حساب الممثلة الرسمي، كشف العبيد أن الأسرة بدأت بالفعل إجراءات نقل الفهد إلى الخارج لمتابعة حالتها واستكمال العلاج، معربًا عن شكره العميق لوزارتي الصحة والإعلام في الكويت على الدعم والمتابعة المستمرة، ومشيدًا بالكادر الطبي في المستشفى الذي تتلقى فيه العلاج.
كما دعا العبيد الجميع إلى الاستمرار في الدعاء لجدته، محذرًا من الالتفات إلى الشائعات المتداولة عبر مواقع التواصل، والتي قال إنها لا تمت للحقيقة بصلة.
