سوني تطلق شاشة برافيا 5 قياس 98 بوصة للارتقاء بتجربة الترفيه المنزلي في المملكة العربية السعودية
(MENAFN- Atteline) الشاشة الجديدة تقدم جودة صورة غير مسبوقة وصوت سينمائي استثنائي بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي المتقدم وتقنية Mini LED
(الرياض، المملكة العربية السعودية؛ 17 أغسطس 2025) - كشفت سوني الشرق الأوسط وأفريقيا اليوم عن مجموعة جديدة من شاشات برافيا 2025 التي تستعد لإطلاقها في المملكة العربية السعودية، بما فيها شاشات برافيا 5 المتميزة قياس 98 بوصة. وتضفي التشكيلة أجواء سينمائية على غرفة المعيشة، حيث تجمع بين روعة المشاهدة على الشاشة الكبيرة، والذكاء الفائق لمعالج XR، ونظام التعرف على المشهد بالذكاء الاصطناعي من سوني.
تبرز ضمن المجموعة شاشة برافيا قياس 98 بوصة، بفضل تزويدها بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي للصوت والصورة من سوني حتى الآن، تماشياً مع التزام العلامة بالارتقاء بتجربة مشاهدة الأفلام ومنحها طابعاً حيوياً ونابضاً بالألوان. وكونها تجمع بين الحجم الكبير والمزايا الذكية، تلبي شاشة برافيا الجديدة الطلب المتزايد على تجارب المشاهدة الغامرة في جميع أنحاء المملكة، وتقدم مثالاً فريداً عن مستقبل الترفيه المنزلي لمحبي مشاهدة الأفلام والمسلسلات وعشاق الألعاب المميزة.
مزايا الصوت والصورة المدعومة بالذكاء الاصطناعي
تعتمد شاشة برافيا الجديدة على معالج XR من سوني، المصمم باستخدام نظام التعرف على المشهد بالذكاء الاصطناعي، الذي يقوم بتحليل كل إطار بطريقة ديناميكية، لتحسين التفاصيل والحركة والتباين حسب المحتوى المعروض. كما تتكيف الشاشة مع اللقطات بصورة لحظية لتوفير أقصى درجات الواقعية، بدءاً من اللقطات القريبة الغنية بالتفاصيل وصولاً إلى المنافسات الرياضية التي تتغير فيها اللقطة بسرعة.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قال جوبين جوجو، المدير الإداري لشركة سوني الشرق الأوسط وأفريقيا: "أدى انتشار منصات البث عبر الإنترنت والمحتوى الرقمي إلى زيادة الطلب على الشاشات الكبيرة. فالمستهلكون السعوديون يبحثون اليوم عن حلول ترفيهية عالية الجودة، تتوافق مع تطلعاتهم للحياة العصرية وتجارب الترفيه. ولذلك يسرنا إطلاق شاشة برافيا الجديدة في المملكة العربية السعودية لتلبية هذه التطلعات، وتوفير تجربة ترفيه منزلي ذكية وغامرة تعكس فلسفة سوني".
وتشير أحدث البيانات إلى أن 72% من الشاشات الذكية على مستوى العالم في عام 2025 تدمج حالياً مزايا الذكاء الاصطناعي في تصميمها، بما يلبي طلب المستهلكين على التجارب الشخصية والذكية. ومن المتوقع أن تتجاوز قيمة سوق الذكاء الاصطناعي العالمية 1.5 تريليون ريال سعودي خلال العام الجاري ، مما يسلط الضوء على الدور المتنامي للتكنولوجيا الذكية في مجال المنتجات الإلكترونية الاستهلاكية. وقد كشف استبيان أُجري مؤخراً بمشاركة 5,000 مستهلك عالمي، أن حوالي نصفهم (47%) يعتمدون على أدوات الذكاء الاصطناعي لمساعدتهم على اتخاذ قرارات الشراء، وهو دليل واضح على أهمية التكنولوجيا الذكية في تحديد تطلعات المستخدمين.
ومن جانبه، قال حسن العبيدان، الرئيس التنفيذي للعمليات لقطاع الأجهزة التقنية في الشركة الإلكترونية الحديثة: "نشهد اليوم توجه المستهلكين في السعودية نحو حلول الترفيه المنزلي التي توفر مزايا ذكية تتجاوز حجم الشاشة الكبير. وتلبي شاشات برافيا هذه التطلعات بوضوح، فهي تجمع بين المزايا الذكية والتجربة الترفيهية الغامرة والتصميم الانسيابي الجميل. ومع توفر الشاشة الجديدة في جميع متاجر عالم سوني في المدن الرئيسية، أصبح بإمكان عملائنا الأعزاء الاستمتاع بتجربة تسوق سلسة واستكشاف المزايا شخصياً لاتخاذ خيارات مدروسة للارتقاء بتجربة المشاهدة".
جودة عرض سينمائية
تتوفر الشاشة الجديدة بلوحة XR Mini LED حسب المنطقة. كما تعتمد تقنية XR Triluminos Pro™ لتعزيز الألوان وموسّع التباينXR Contrast Booster، لإنتاج مليارات الألوان بعمق ووضوح استثنائيين.
صوت غامر مدمج في الشاشة
يُضفي نظام Acoustic Surface Audio™ أجواءً مسرحية على المشهد الصوتي في غرفة المعيشة، من خلال مواءمة الحوار والمؤثرات مع اللقطات الظاهرة على الشاشة للحصول على تجربة غامرة. كما يوفر نظاما Dolby Atmos® وDTS:X® صوتاً متعدد الأبعاد يملأ الغرفة بأقصى مستويات الوضوح والدقة.
تكامل ذكي وسلس
تتوافق شاشة برافيا 5 مع كامل مجموعة السماعات ومكبرات الصوت في نظام مسرح برافيا. ويتيح تطبيق برافيا كونيكت للمستخدمين التحكم في الإعدادات الصوتية والمرئية للشاشة مباشرة من هواتفهم الذكية، مما يخلق تجربة مستخدم مخصصة وسهلة للغاية.
أوضاع استوديو كاليبريتد وستريمنج ريدي
تدعم شاشات برافيا أوضاع نتفلكس أدابتيف كاليبريتد، وسوني بيكتشرز كور كاليبريتد، وبرايم فيديو كاليبريتد. كما أنها متوافقة مع أوضاع آي ماكس® إنهانسد، ودولبي فيجن®، وجوجل تيڤي™، التي تضمن للمشاهدين الاستمتاع بأفلامهم ومسلسلاتهم المفضلة بأسلوب يجسد تماماً رؤية مبدعيها.
الاستدامة وسهولة الوصول
تحتوي الشاشة الجديدة على لوحة التحكم إيكو 2، وهي أداة مركزية لمراقبة وإدارة استخدام الطاقة. وقد صُنع العديد من مكونات الشاشة باستخدام البلاستيك المعاد تدويره والألمنيوم؛ كما توفر مزايا الوصول قدرة شاملة ومتكاملة على استخدام الشاشة، بما فيها التحدث الصوتي (TalkBack) ومؤشرات منفذ HDMI اللمسية والتحكم الصوتي.
وتتوفر شاشة برافيا 5 قياس 98 بوصة الآن للطلب المسبق في جميع متاجر عالم سوني في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك 11 موقعاً في المدن الرئيسية. وبالإضافة إلى شبكة البيع بالتجزئة في المتاجر، تتوفر الشاشة الجديدة أيضاً للطلب المسبق على منصة "عالم سوني" الإلكترونية:
تلفزيون برافيا 5 قياس 98 بوصة متوفر الآن للطلب في جميع متاجر عالم سوني في المملكة العربية السعودية، بما يشمل 11 فرعًا في المدن الرئيسية. بالإضافة إلى شبكة البيع بالتجزئة، يتوفر تلفزيون برافيا 5 قياس 98 بوصة أيضًا للطلب عبر منصة سوني وورلد الإلكترونية:
للبحث عن أقرب فرع:
سوني تطلق شاشة برافيا 5 قياس 98 بوصة للارتقاء بتجربة الترفيه المنزلي في المملكة العربية السعودية