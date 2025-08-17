جوجل تستأنف خدمات الإعلانات في سوريا بعد حظر استمر 14 عاماً

أعلنت شركة جوجل رفع الجمهورية العربية السورية من قائمة العقوبات التابعة لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي (OFAC)، في خطوة تمثل أول تعديل جوهري في سياسات الشركة المتعلقة بالقيود الجغرافية منذ عدة سنوات. ويشمل هذا التغيير منصات إعلانية متعددة، من بينها Google Ads، وAd Exchange، وAd Manager.

ووفقًا للتحديث الرسمي، سيتم تعديل سياسة "المتطلبات القانونية في إعلانات جوجل" وصفحة المساعدة الخاصة بـ"قيود البلدان" لتعكس إزالة سوريا من قائمة عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي، مما يمثل تطورًا هامًا لوصول خدمات التسويق الرقمي إلى منطقة الشرق الأوسط.

يؤثر تعديل السياسة على ثلاث منصات إعلانية رئيسية لدى جوجل. ففي منصة Google Ads، كانت سوريا مُصنّفة سابقًا ضمن المعيار رقم 2760 كمنطقة محظورة لا يمكن استهداف المستخدمين فيها أو تشغيل حسابات إعلانية منها.

أما منصة Ad Exchange، الخاصة بالإعلانات البرمجية للناشرين، فقد فرضت قيوداً كاملة منعت الناشرين الموجودين في سوريا من الوصول إلى خدماتها. وبالمثل، طبّقت منصة Ad Manager، التي تدير المبيعات الإعلانية المباشرة لكبار الناشرين، قيودًا حالت دون إنشاء حسابات أو إدارة حملات من عناوين بروتوكول الإنترنت (IP) السورية.

ويعود أصل إدراج سوريا في قائمة جوجل المحظورة إلى الأمر التنفيذي رقم 13338 الذي وقعه الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش في مايو 2004، والذي فرض عقوبات اقتصادية على أنشطة الحكومة السورية، ثم توسعت هذه القيود بشكل كبير بعد اندلاع الحرب في عام 2011.

تاريخيًا، شمل إطار الامتثال لدى جوجل ستة أقاليم خاضعة لعقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، وهي: شبه جزيرة القرم، وكوبا، وإيران، وكوريا الشمالية، وما يسمى بـ"جمهورية دونيتسك الشعبية" و"جمهورية لوهانسك الشعبية". وبإزالة سوريا، تتقلص القائمة الآن إلى خمسة أقاليم.

إجراءات استعادة الحسابات

سيتعين على الناشرين والمعلنين الذين تأثروا سابقًا بالعقوبات اتباع إجراءات التحقق القياسية لدى جوجل لاستعادة حساباتهم، حيث تتطلب الحسابات المعلّقة مراجعة يدوية. وتشمل عملية التحقق تقديم وثائق تثبت تسجيل النشاط التجاري وتأكيد الهوية والموافقة على شروط الخدمة المحدثة.

ويفتح هذا القرار الباب أمام الوصول إلى سوق يبلغ عدد سكانه حوالي 22 مليون نسمة، على الرغم من أن البنية التحتية للاتصالات في البلاد لا تزال متأثرة بالنزاع، حيث تقدر نسبة انتشار الإنترنت بنحو 34% وفقًا للبيانات الدولية الأخيرة. وتبدو فرص الإعلان عبر الهاتف المحمول واعدة بشكل خاص نظراً لاستمرار تزايد استخدام الهواتف الذكية في البلاد.

وفنيًا، أصبحت سوريا الآن موقعًا جغرافيًا قابلاً للاستهداف ضمن خيارات "إعلانات جوجل". الحملات التي تستهدف "جميع البلدان والأقاليم" ستشمل المستخدمين السوريين تلقائيًا ما لم يتم استبعادهم يدويًا. لذا، يجب على مديري الحملات مراجعة إعداداتهم الجغرافية لمنع أي استهداف غير مقصود.

وأكدت جوجل أنها ستواصل تطبيق معاييرها الصارمة المتعلقة بالامتثال لسياسات الإعلان العالمية في السوق السورية، بما في ذلك القيود على المحتوى المضلل والمواد غير اللائقة، وذلك عبر أنظمتها الآلية التي تراقب جميع الحملات لضمان التزامها بالمعايير المطبقة عالميًا.