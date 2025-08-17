اختتام أعمال المنتدى الإقليمي حول بحوث الطفولة المبكرة في الأزمات

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 17 آب (بترا)- اختتمت اليوم الأحد، أعمال المنتدى الإقليمي حول بحوث الطفولة المبكرة في الأزمات في الدول العربية، الذي استضافه الأردن على مدار يومين، ونظمته الشبكة العربية للطفولة المبكرة ومؤسسة (Moving Minds Alliance)، بالتعاون مع المجلس الوطني لشؤون الأسرة.

وشارك بالمنتدى نخبة من الخبراء والباحثين المتخصصين وصناع السياسات وممثلين عن مؤسسات حكومية ومنظمات إنسانية وتنموية من الأردن والدول العربية والدولية.

وجاء المنتدى بهدف تعزيز المعرفة والممارسات المتعلقة بتنمية الطفولة المبكرة في ظل الأزمات في البلدان العربية، من خلال تبادل نتائج البحوث، مع التركيز بشكل خاص على نموذج البحث الاستراتيجي، وتعزيز التعاون والحوار بين الباحثين وصناع السياسات والممثلين الإقليميين، إلى جانب مناصرة برامج وسياسات قائمة على الأدلة وإيصال نتائجها إلى مناطق أخرى متضررة من الأزمات.

وأكد أمين عام المجلس الوطني لشؤون الأسرة، الدكتور محمد مقدادي، أهمية المنتدى لتركيزه على البحث العلمي المبني على الأدلة كأداة أساسية لتطوير السياسات والبرامج والاستراتيجيات، بما يحقق التوازن بين الاستجابة للاحتياجات الإنسانية الطارئة وحماية مستقبل المجتمعات المتأثرة بالأزمات، مبينا أن السياسات الفعالة تبدأ من بيانات دقيقة ودراسات علمية معمقة وتجارب عملية موثقة.

وأشار إلى أن الأردن، ومن خلال عمل المجلس، طور منظومة شمولية ومتكاملة قائمة على مبادئ الرعاية الشاملة والتعلم المبكر والصحة النفسية والاجتماعية، بالتعاون مع الشركاء الوطنيين، منوها برؤية التحديث الاقتصادي 2023–2033، حيث كلف المجلس بإعداد السياسة الوطنية لرعاية الطفولة المبكرة بالتنسيق مع الحكومة والبنك الدولي، تحت إشراف اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، وبمشاركة المؤسسات الوطنية والدولية.

وأضاف أن البيانات تشير إلى أن الأطفال دون سن التاسعة يشكلون نحو خمس سكان الأردن، وأن أكثر من 40 بالمئة من السكان هم دون 18 عاما، بينهم نسبة كبيرة من اللاجئين، حيث تفرض هذه الأرقام تطوير سياسات وخدمات قائمة على الأدلة، تضمن وصولا عادلا وشاملا إلى برامج الطفولة المبكرة عالية الجودة، مع مراعاة الفئات الأكثر تهميشا.

من جهته، قال المنسق العام للشبكة العربية للطفولة المبكرة، الدكتور غسان عيسى، إن المنتدى هو الأول من نوعه عربيا، ويأتي استكمالا لجهود تأسيس مجموعة العمل العربية لبحوث الطفولة المبكرة المعنية بربط الباحثين والباحثات وتمكينهم، والعمل على إنتاج المعرفة وتبادلها على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وأكد أن المنتدى يهدف إلى تحديد أولويات البحوث المستقبلية، وتعزيز المعرفة والممارسات، والتشبيك الإقليمي والدولي، مشيرا إلى اختيار العاصمة عمان لانعقاد المنتدى نظرا لدورها الاستراتيجي كمركز إقليمي للجهود الإنسانية والحوار السياسي في المنطقة.

وتناولت جلسات اليوم الأول عروضا حول تطبيق نموذج البحث الاستراتيجي في عدة دول عربية، شملت موضوعات مثل تأثير أزمة المناخ على الأطفال، وأوضاع الأهل ومقدمي الرعاية أثناء الأزمات، حيث استعرض المشاركون المبادرات والابتكارات الإقليمية والعالمية المتعلقة بوضع الأبحاث وإنتاج المعارف في سياقها الصحيح.

أما اليوم الثاني، فركزت جلساته على الرؤى والتوجهات المستقبلية للبيانات والأبحاث في مجال تنمية الطفولة المبكرة أثناء الأزمات، إلى جانب مناقشة التحديات العالمية والإقليمية ذات الصلة.

واختتم المنتدى أعماله بالتأكيد على أهمية الفهم الشامل للمشهد الحالي لتنمية الطفولة المبكرة في البلدان العربية المتأثرة بالأزمات، وأهمية أن تكون الأبحاث المستقبلية ذات صلة ثقافية وسليمة أخلاقيا، إضافة إلى المساهمة في رسم خرائط أولويات البحوث المستقبلية ومعالجة الثغرات الحرجة، بما يساهم في صياغة أجندة الأبحاث العالمية.

