اليرموك تستضيف مؤتمرًا حول المكتبات الذكية

إربد 17 آب (بترا)- ينظم مركز التميز في الخدمات المكتبية للجامعات الأردنية الرسمية، يوم بعد غد الثلاثاء، وعلى مدار يومين، في مبنى المؤتمرات والندوات بجامعة اليرموك، مؤتمره الأول بعنوان: "المكتبات الذكية: تسخير الذكاء الاصطناعي في البيئات الأكاديمية".

وقال القائم بأعمال رئيس جامعة اليرموك – رئيس مجلس إدارة المركز، الدكتور موسى ربابعة، إن المؤتمر يهدف إلى تسليط الضوء على الدور المتجدد للمكتبات في عصر التحول الرقمي، واستكشاف آفاق الذكاء الاصطناعي واستخداماته في دعم الابتكار في مجال المكتبات والمعلومات، بما يسهم في إطلاق أفكار إبداعية غير مسبوقة تفتح آفاقا جديدة لحلول ذكية ومبتكرة لبناء مجتمعات أكثر ذكاء واستدامة.

وأشار ربابعة إلى أن المؤتمر يشتمل على مجموعة من المحاور، منها التحول الرقمي في المكتبات، الذي يتصل بتجارب ناجحة في التحول الرقمي للمكتبات، والتحديات والمعوقات في رقمنة المكتبات.

وقال إن المحور الثاني سيتناول الذكاء الاصطناعي ودوره في تطوير خدمات المكتبات، من خلال تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المكتبات، والتحول نحو مكتبات ذكية ومستدامة، والبنية التحتية الرقمية المطلوبة لتحول المكتبات إلى ذكية.

وأضاف أن المحور الثالث للمؤتمر سيتناول مستقبل أمن المعلومات وإدارة المخاطر، من خلال أمن الهوية والوصول (IAM)، وأمن مصادر المعلومات في البيئة الرقمية، وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي في إدارة المعلومات، والتحول من الاستجابة إلى الوقاية.

أما المحور الرابع، فيتناول، بحسب ربابعة، دور المكتبات في مواجهة الفجوة الرقمية، وتعزيز المواطنة الرقمية، والتحديات التي تواجه المكتبات في تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي.

فيما يتناول المحور الخامس الاتجاهات المستقبلية في مصادر المعلومات الرقمية، والذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات الضخمة، وحماية حقوق الملكية الفكرية في البيئة الرقمية، والتنبؤ بالاحتياجات البحثية المستقبلية للمجتمع الأكاديمي.

ولفت ربابعة، إلى مشاركة 43 باحثا في المؤتمر من 7 دول عربية، هي: العراق، والمغرب، والجزائر، واليمن، وليبيا، ومصر، إضافة إلى الأردن.

يذكر أن مركز "التميز" أنشئ بناء على مذكرة تفاهم موقعة من جميع الجامعات الرسمية الأردنية عام 2004، ويتخذ من جامعة اليرموك مقرا له.

17/08/2025