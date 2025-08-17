اليرموك تستضيف مؤتمرًا حول المكتبات الذكية

اليرموك تستضيف مؤتمرًا حول المكتبات الذكية
إربد 17 آب (بترا)- ينظم مركز التميز في الخدمات المكتبية للجامعات الأردنية الرسمية، يوم بعد غد الثلاثاء، وعلى مدار يومين، في مبنى المؤتمرات والندوات بجامعة اليرموك، مؤتمره الأول بعنوان: "المكتبات الذكية: تسخير الذكاء الاصطناعي في البيئات الأكاديمية".
وقال القائم بأعمال رئيس جامعة اليرموك – رئيس مجلس إدارة المركز، الدكتور موسى ربابعة، إن المؤتمر يهدف إلى تسليط الضوء على الدور المتجدد للمكتبات في عصر التحول الرقمي، واستكشاف آفاق الذكاء الاصطناعي واستخداماته في دعم الابتكار في مجال المكتبات والمعلومات، بما يسهم في إطلاق أفكار إبداعية غير مسبوقة تفتح آفاقا جديدة لحلول ذكية ومبتكرة لبناء مجتمعات أكثر ذكاء واستدامة.
وأشار ربابعة إلى أن المؤتمر يشتمل على مجموعة من المحاور، منها التحول الرقمي في المكتبات، الذي يتصل بتجارب ناجحة في التحول الرقمي للمكتبات، والتحديات والمعوقات في رقمنة المكتبات.
وقال إن المحور الثاني سيتناول الذكاء الاصطناعي ودوره في تطوير خدمات المكتبات، من خلال تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المكتبات، والتحول نحو مكتبات ذكية ومستدامة، والبنية التحتية الرقمية المطلوبة لتحول المكتبات إلى ذكية.
وأضاف أن المحور الثالث للمؤتمر سيتناول مستقبل أمن المعلومات وإدارة المخاطر، من خلال أمن الهوية والوصول (IAM)، وأمن مصادر المعلومات في البيئة الرقمية، وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي في إدارة المعلومات، والتحول من الاستجابة إلى الوقاية.
أما المحور الرابع، فيتناول، بحسب ربابعة، دور المكتبات في مواجهة الفجوة الرقمية، وتعزيز المواطنة الرقمية، والتحديات التي تواجه المكتبات في تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي.
فيما يتناول المحور الخامس الاتجاهات المستقبلية في مصادر المعلومات الرقمية، والذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات الضخمة، وحماية حقوق الملكية الفكرية في البيئة الرقمية، والتنبؤ بالاحتياجات البحثية المستقبلية للمجتمع الأكاديمي.
ولفت ربابعة، إلى مشاركة 43 باحثا في المؤتمر من 7 دول عربية، هي: العراق، والمغرب، والجزائر، واليمن، وليبيا، ومصر، إضافة إلى الأردن.
يذكر أن مركز "التميز" أنشئ بناء على مذكرة تفاهم موقعة من جميع الجامعات الرسمية الأردنية عام 2004، ويتخذ من جامعة اليرموك مقرا له.
--(بترا)
ح ظ/ع أ/ف ق
17/08/2025 13:39:21
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
صور الشهيد (بيليه فلسطين) على قمصان فريق أيرلندي
المعهد القضائي يعلن عن بدء مسابقة القبول في برنامج الدبلوم للفوج الـ26
الصحة تطلق حملة الصحة بالدواء الموزون للتوعية بمخاطر تعدد الأدوية
روبوت إيلون ماسك (غروك) ينقلب عليه علنًا وينعاه بـ المنافق !
الزميلة ياسمين العقيدات تترشح لعضوية مجلس إدارة جمعية الصحفيين
سوني تطلق شاشة برافيا 5 قياس 98 بوصة للارتقاء بتجربة الترفيه المنزلي في المملكة العربية السعودية