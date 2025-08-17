اختتام منافسات الجولة الثانية من دوري الدرجة الأولى للسيدات

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 17 آب (بترا)- اختتمت مساء أمس السبت، منافسات الجولة الثانية من دوري الدرجة الأولى للسيدات لكرة القدم لموسم 2025، على ملاعب الاتحاد في مدينة الحسين للشباب.

وشهدت منافسات الجولة، تفوق الراية على شباب بشرى 4-0، وتعادل شفا بدران مع العروبة 1-1، وتغلب النصر على عجلون 16-0، وفوز الأهلي على البتراء 9-0.

ويتصدر النصر جدول ترتيب الفرق برصيد 6 نقاط وبفارق الأهداف عن الأهلي، يليهما شفا بدران 4، ثم الراية 3، شباب بشرى والبتراء والعروبة 1، عجلون ودوقرة (دون نقاط).

وتقام منافسات الجولة الثالثة، عند السادسة مساء غد ، بلقاء العروبة مع الراية، فيما يواجه الثلاثاء عجلون نظيره شباب بشرى عند الخامسة عصراً، والنصر أمام شفا بدران عند الثامنة، ويلتقي دوقرة مع الأهلي عند السادسة مساء الأربعاء على ملاعب الاتحاد في مدينة الحسين للشباب.

وحسب نظام البطولة، تقام المنافسات بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، حيث يتوج باللقب الفريق صاحب أعلى رصيد من النقاط، على أن يصعد مباشرة إلى مصاف أندية المحترفات للموسم المقبل.

