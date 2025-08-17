اختتام منافسات الجولة الثانية من دوري الدرجة الأولى للسيدات

اختتام منافسات الجولة الثانية من دوري الدرجة الأولى للسيدات
عمان 17 آب (بترا)- اختتمت مساء أمس السبت، منافسات الجولة الثانية من دوري الدرجة الأولى للسيدات لكرة القدم لموسم 2025، على ملاعب الاتحاد في مدينة الحسين للشباب.
وشهدت منافسات الجولة، تفوق الراية على شباب بشرى 4-0، وتعادل شفا بدران مع العروبة 1-1، وتغلب النصر على عجلون 16-0، وفوز الأهلي على البتراء 9-0.
ويتصدر النصر جدول ترتيب الفرق برصيد 6 نقاط وبفارق الأهداف عن الأهلي، يليهما شفا بدران 4، ثم الراية 3، شباب بشرى والبتراء والعروبة 1، عجلون ودوقرة (دون نقاط).
وتقام منافسات الجولة الثالثة، عند السادسة مساء غد ، بلقاء العروبة مع الراية، فيما يواجه الثلاثاء عجلون نظيره شباب بشرى عند الخامسة عصراً، والنصر أمام شفا بدران عند الثامنة، ويلتقي دوقرة مع الأهلي عند السادسة مساء الأربعاء على ملاعب الاتحاد في مدينة الحسين للشباب.
وحسب نظام البطولة، تقام المنافسات بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، حيث يتوج باللقب الفريق صاحب أعلى رصيد من النقاط، على أن يصعد مباشرة إلى مصاف أندية المحترفات للموسم المقبل.
17/08/2025 13:41:00
