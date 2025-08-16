الأمين العام لمجلس التعاون يلتقي نائب وزير خارجية التشيك في العاصمة براغ

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) بحث جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، مع إدوارد هوليتشيوس نائب وزير خارجية جمهورية التشيك، خلال زيارته الرسمية لجمهورية التشيك العلاقات الثنائية الخليجية - التشيكية، لا سيما في مجالات السياحة، والطب والعلاج، والطاقة.

كما تم خلال اللقاء بحث واستعراض العلاقات الخليجية - الأوروبية، بما في ذلك الاستحقاقات الخليجية الأوروبية القادمة، وفي مقدمتها الاجتماع الوزاري المشترك الخليجي - الأوروبي المزمع عقده في دولة الكويت بتاريخ 6 أكتوبر.

وتم التباحث بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتبادل وجهات النظر حولها.