  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
الأمين العام لمجلس التعاون يلتقي نائب وزير خارجية التشيك في العاصمة براغ

الأمين العام لمجلس التعاون يلتقي نائب وزير خارجية التشيك في العاصمة براغ

2025-08-16 08:11:36
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بحث جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، مع إدوارد هوليتشيوس نائب وزير خارجية جمهورية التشيك، خلال زيارته الرسمية لجمهورية التشيك العلاقات الثنائية الخليجية - التشيكية، لا سيما في مجالات السياحة، والطب والعلاج، والطاقة.

كما تم خلال اللقاء بحث واستعراض العلاقات الخليجية - الأوروبية، بما في ذلك الاستحقاقات الخليجية الأوروبية القادمة، وفي مقدمتها الاجتماع الوزاري المشترك الخليجي - الأوروبي المزمع عقده في دولة الكويت بتاريخ 6 أكتوبر.

وتم التباحث بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتبادل وجهات النظر حولها.

MENAFN16082025000055011008ID1109936312

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث