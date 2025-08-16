ترامب يستبعد وقف إطلاق نار فورياً في أوكرانيا

MENAFN - Al-Bayan) ">استبعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب السبت وقفا فوريا لإطلاق النار في أوكرانيا، مشيرا إلى أنّه يدفع مباشرة نحو "اتفاق سلام"، غداة القمة التي عقدها مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا.

وكان ترامب أكد أنّه يريد التوصل إلى وقف لإطلاق النار في أوكرانيا، وذلك قبل القمة التي لم يحقّق خلالها الرئيسان أي اختراق على طريق إنهاء النزاع الدامي المستمر منذ ثلاثة أعوام ونصف عام.

ولكن بعد عودته إلى واشنطن، قال في منشور عبر منصته "تروث سوشال"، "قرّر الجميع أنّ أفضل طريقة لإنهاء الحرب المروّعة بين روسيا وأوكرانيا، هي الذهاب مباشرة إلى اتفاق سلام من شأنه أن ينهي الحرب، وليس مجرد اتفاق لوقف إطلاق النار لا يصمد في كثير من الأحيان".

وأشار إلى أنه سيستقبل نظيره الأوكراني في البيت الأبيض بعد ظهر الاثنين.

وأضاف "إذا سارت الأمور على ما يرام، فسنحدد موعدا للقاء مع الرئيس بوتين"، مشيرا إلى قمة ثلاثية مع الرئيسين الروسي والأوكراني.

وفي وقت سابق السبت، أعلن فولوديمير زيلينسكي الذي لم يكن مدعوا إلى أنكوريج، كما هي حال الأوروبيين، أنّه سيتوجه إلى واشنطن الإثنين للقاء نظيره الأميركي، مشيرا إلى أنّ الأخير أطلعه على "النقاط الأساسية" من محادثته مع بوتين، ودعا القادة الأوروبيين إلى الانخراط في "كلّ مرحلة" من المحادثات.

وفي السياق، أفاد مصدر دبلوماسي بأنّ واشنطن اقترحت على كييف ضمانات أمنية مشابهة لتلك التي يقدمها حلف شمال الأطلسي، ولكن من دون الانضمام إلى الناتو.

وأشار إلى أنّ الاقتراح تضمّن "ضمانة تشبه المادة الخامسة من معاهدة الحلف"، مضيفا أنّ "من المفترض أنه تمّ الاتفاق عليها مع بوتين" خلال قمته مع ترامب.

وجاء ذلك عقب مكالمة مطوّلة بين ترامب وزيلينسكي وقادة أوروبيين.

وقالت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية، إنّ الاتصال الذي شاركت فيه رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني فريدريش ميرتس ورئيس الحكومة البريطانية كير ستارمر والأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته، استمر "أكثر من ساعة بقليل".

"لم نصل إلى هناك بعد"

وبعد المكالمة، أكد القادة الأوروبيون في بيان مشترك، استعدادهم للمساهمة في التحضير لعقد قمة بين ترامب وزيلينسكي وبوتين وقالوا "سنواصل تشديد العقوبات والتدابير الاقتصادية المحدّدة الأهداف، للتأثير على اقتصاد الحرب الروسي إلى أن يتم تحقيق سلام عادل ودائم".

من جهته، حذّر ماكرون على إكس من "ميل روسيا الراسخ إلى عدم الوفاء بالتزاماتها".

أما ستارمر، فأكد أنّ "جهود" ترامب "تقرّبنا أكثر من أي وقت مضى" من إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وقال في بيان "مع إحراز تقدّم، يجب أن تكون الخطوة التالية إجراء المزيد من المناقشات" التي تشمل زيلينسكي، مؤكدا أنّه "لا يمكن تحديد مسار السلام في أوكرانيا من دونه".

بدوره، رحّب رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، الزعيم الأكثر قربا في الاتحاد الأوروبي من موسكو، بالقمة، بينما دعت رئيسة الوزراء الدنماركية مته فريدريكسن إلى توخّي الحذر.

وقالت في مقابلة مع التلفزيون الرسمي "لم يكن هناك وقف لإطلاق النار، ولم يكن هناك اتفاق. من ناحية أخرى، نفذ الروس عمليات قصف طوال الليل، وهذا، في رأيي، دليل واضح على أن روسيا لا تريد السلام".

وبعد اختتام المحادثات بين ترامب وبوتين، عقد الرئيسان مؤتمرا صحافيا مشتركا تبادلا فيه كلمات الثناء من دون أن يجيبا على أسئلة الصحافيين.

وقال ترامب "لم نصل إلى هناك بعد، لكننا أحرزنا تقدما. لا اتفاق حتى يتم التوصل إلى اتفاق".

ووصف الاجتماع بأنه "مثمر جدا" مع التوافق "العديد من النقاط"، مردفا من دون اسهاب "لم يتبق فقط سوى عدد قليل جدا، بعضها ليس بتلك الأهمية، وربما يكون أحدها هو الأهم".

وتحدث بوتين أيضا بكلمات عامة، وقال "نأمل بأن يمهد التفاهم الذي توصلنا إليه الطريق للسلام في أوكرانيا".

وبينما كان ترامب يفكر في لقاء ثان، ابتسم بوتين وقال بالإنجليزية "المرة المقبلة في موسكو".

الحرب مستمرة

وصرّح الرئيس الأميركي لقناة "فوكس نيوز" أن الأمر الآن "يقع على عاتق الرئيس زيلينسكي"، مضيفا أن تقييمه للقمة "عشرة من عشرة".

وبعدما توعد روسيا قبل القمة بـ"عواقب خطيرة" إذا لم تقبل بوقف الحرب، قال ترامب ردا على سؤال لفوكس نيوز إنه "بسبب ما جرى اليوم، أعتقد أنه لا يتحتم علي التفكير في ذلك الآن".

أما بوتين فحذّر كييف والعواصم الأوروبية من وضع "عقبات" أمام عملية السلام أو "محاولات تعطيل التقدم الناشئ من خلال الاستفزازات أو المكائد الخفية".

وحققت روسيا في الأيام الأخيرة مكاسب ميدانية قد تعزز موقف بوتين في أي مفاوضات لاحقة لوقف إطلاق النار، على الرغم من أن أوكرانيا أعلنت أثناء وصول بوتين أنها استعادت عدة قرى.

وفيما كان الرئيسان يعقدان قمتهما في ألاسكا، شنّ الجيش الروسي هجوما على أوكرانيا بواسطة صاروخ و85 مسيرة، وفقا لسلاح الجو الأوكراني.

وقال سلاح الجو في بيان عبر تلغرام إنه أسقط ليل الجمعة السبت، 61 من المسيرات وبينها مسيرات من نوع "شاهد" الإيرانية التصميم.

في الموازاة، أعلنت القوات الروسية السيطرة على بلدتين في شرق أوكرانيا السبت، في إشارة أخرى إلى استمرار الحرب.