بالتعاون مع الأردن.. الإمارات تنفذ الإنزال 71 على غزة

بالتعاون مع الأردن.. الإمارات تنفذ الإنزال 71 على غزة
و تضمنت الشحنة كميات من المواد الغذائية الأساسية، جرى تجهيزها بدعم من مؤسسات وجهات خيرية إماراتية، لتلبية احتياجات سكان القطاع في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة.
ومع هذا الإنزال، يبلغ إجمالي ما أنزلته دولة الإمارات جواً في إطار العملية أكثر من 3956 طنا من المساعدات المتنوعة، بما يشمل الغذاء والمستلزمات الضرورية، تأكيداً لالتزام الإمارات الثابت بمساندة الأشقاء الفلسطينيين وتعزيز صمودهم.
وتواكب هذه التحركات التأكيد الدائم على رسالة الإمارات الإنسانية والتزامها الأخلاقي بالتخفيف من معاناة الشعوب، فضلا إلى قدرتها على حشد الجهود الإقليمية والدولية لترسيخ نهج العطاء والتعاون.
