بالتعاون مع الأردن.. الإمارات تنفذ الإنزال 71 على غزة

2025-08-16 08:10:08
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استمراراً لعملية“ طيور الخير” التابعة لعملية“ الفارس الشهم 3”، نفذت دولة الإمارات العربية المتحدة الإنزال الجوي الـ71 لتقديم المساعدات لسكان قطاع غزة بالتعاون مع الأردن وبمشاركة كل من ألمانيا، إيطاليا، بلجيكا، وفرنسا.


و تضمنت الشحنة كميات من المواد الغذائية الأساسية، جرى تجهيزها بدعم من مؤسسات وجهات خيرية إماراتية، لتلبية احتياجات سكان القطاع في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة.


ومع هذا الإنزال، يبلغ إجمالي ما أنزلته دولة الإمارات جواً في إطار العملية أكثر من 3956 طنا من المساعدات المتنوعة، بما يشمل الغذاء والمستلزمات الضرورية، تأكيداً لالتزام الإمارات الثابت بمساندة الأشقاء الفلسطينيين وتعزيز صمودهم.
وتواكب هذه التحركات التأكيد الدائم على رسالة الإمارات الإنسانية والتزامها الأخلاقي بالتخفيف من معاناة الشعوب، فضلا إلى قدرتها على حشد الجهود الإقليمية والدولية لترسيخ نهج العطاء والتعاون.

