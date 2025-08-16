  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
وزير الصحة يكرم فريقًا طبيًا على نجاح عملية زراعة طرف مبتور لطفلة

2025-08-16 08:10:07
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- كرّم وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور، اليوم السبت، الكوادر الطبية في مستشفيات البشير التي نجحت في إنجاز طبي استثنائي تمثل في إعادة زراعة طرف مبتور لطفلة تبلغ من العمر 14 عاماً، بعد تعرضها لإصابة بالغة جراء حزام مضخة ميكانيكية.
وثمّن الوزير البدور الجهود الكبيرة التي بذلها الفريق الطبي والتمريضي، مؤكداً أن الموظف المميز مكانه "التكريم".
وأشار البدور إلى أن هذا الإنجاز يعكس التطور الكبير في مستوى الخدمات الجراحية المتقدمة التي تقدمها مستشفيات وزارة الصحة، ولا سيما في تخصصات كانت تفتقر لها الوزارة سابقاً، كجراحة الأوعية الدموية الدقيقة.
وشمل التكريم عدداً من الكوادر الطبية الذين كان لهم الدور المباشر في إنجاح العملية، وهم: أخصائيو جراحة الأوعية الدموية الدكتور عمر الزعبي والدكتور علي الذنيبات، وأخصائي العظام الدكتور جاسر يونس، وأخصائي التخدير الدكتور أحمد بني حمد، وممرض العمليات أيسر الحرايزة.
وأكد الوزير البدور أن هذا العمل الجماعي المتكامل يعكس قدرة كوادر مستشفيات البشير على التعامل مع الحالات المعقدة بدقة وكفاءة عالية، مشيراً إلى أن الوزارة ستواصل دعم الكفاءات الطبية العاملة في وزارة الصحة وتطوير قدراتها لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
وأضاف الوزير: "هذا الإنجاز يؤكد أيضاً على السمعة الطبية المرموقة التي يتمتع بها الأردن في القطاعين العام والخاص، والتي جعلت منه وجهة إقليمية رائدة وجاذبة في مجال السياحة العلاجية، بفضل كفاءاتنا الطبية والمستوى المتقدم لمنظومتنا الصحية."
وفي هذا السياق، أشار إلى الدور المحوري الذي يلعبه مركز الجراحات التخصصية، الذي أُنشئ قبل نحو 4 أعوام، في تمكين الكوادر الطبية من إجراء تدخلات دقيقة ومعقدة، لا سيما في جراحة الأوعية الدموية والشرايين الطرفية، حيث شكّل المركز نقلة نوعية في الخدمات الجراحية، وساهم في تحسين نتائج العمليات وزيادة القدرة الاستيعابية لمستشفيات البشير.
كما أعرب الوزير البدور عن اعتزازه الكبير بالكوادر العاملة في وزارة الصحة، في مختلف مستشفياتها ومراكزها الصحية، مثمناً التزامهم وجهودهم المتواصلة في تقديم الرعاية الصحية وخدمة المواطنين بكفاءة ومهنية عالية.
من جهتهم، أعربت الكوادر الطبية المُكرّمة عن بالغ شكرهم وامتنانهم لهذه اللفتة الكريمة من وزير الصحة، مؤكدين أن هذا التكريم يمثل دافعاً معنوياً كبيراً للاستمرار في العطاء وبذل المزيد من الجهود في خدمة المرضى.

