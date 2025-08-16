  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
وزير الثقافة يكرم أوائل الثانوية العامة في المملكة

(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- كرم وزير الثقافة مصطفى الرواشدة اليوم السبت، في دائرة المكتبة الوطنية أوائل الثانوية العامة في المملكة.
وقال الرواشدة، في كلمة ألقاها خلال احتفالية التكريم التي حضرها أمين عام الوزارة الدكتور نضال العياصرة وذوو الطلبة الأوائل، إن "لكل مجتهد نصيب، وقد اجتهدتم، وثابرتم وقدمتم أفضل ما عندكم، وحققتم ما أردتم بتوفيق من الله، وحصدتم ما زرعتم، مهنئا لكم زرعكم وحصادكم، وأبارك بأجمل المباركة لذويكم الذين سهروا معكم، وخفقت قلوبهم لكم، فكانت فرحتهم باتساع الوطن".
وأضاف أن تحقيق النجاح والتفوق يمثل مسؤولية عليكم بانتقالكم من مرحلة الرعاية المدرسية والحرص من الأهل والعائلة إلى المسؤولية الذاتية والقرار الشخصي الذي يتحمله الإنسان في اختياراته في المرحلة الجامعية وما بعدها في العمل والحياة.
ونوه بأن وزارة الثقافة في هذا التكريم لكم ولذويكم، فإنما تمثل وتترجم رؤى راعي الإبداع جلالة الملك عبدالله الثاني بدعم المبدعين والمتفوقين والمبتكرين، سنة نتبعها ونكرسها للاحتفاء بالإبداع والمبدعين الشباب.
ولفت إلى أهمية الثقافة ودور العلم في تكوين شخصية الأفراد من خلال الإبداع والابتكار وتوفير شروط الإنجاز الذي يعزز الهوية والانتماء والمسؤولية تجاه الوطن، ليكون الإبداع والابتكار والتفوق عنوان نهضة الوطن وتقدمه ورفعته.

