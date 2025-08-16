مصلحة مياه القدس: نقص 30 ألف متر مكعب من المياه الموردة لمحطة رام الله الأسبوع الماضي

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله /PNN- أفادت مصلحة مياه محافظة القدس، بتسجيل نقص يقارب 30,000 متر مكعب من المياه خلال الأسبوع الماضي على الخط الرئيسي المزود لمحطة رام الله، من شركة "ميكوروت" الإسرائيلية.

وأوضحت المصلحة في بيان صدر عنها، اليوم السبت، أن هذا النقص الكبير أحدث ضررا كبيرا في برنامج التوزيع وفاقم من حدة الأزمة.

وأكدت متابعة الوضع عن كثب مع كافة الجهات واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استقرار التزويد المائي وتقليل الأضرار على المواطنين.

وناشدت المصلحة المواطنين، بترشيد استهلاك المياه والتعاون مع طواقمها العاملة في الميدان لضمان وصول المياه لكل المنازل.