  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
مصلحة مياه القدس: نقص 30 ألف متر مكعب من المياه الموردة لمحطة رام الله الأسبوع الماضي

مصلحة مياه القدس: نقص 30 ألف متر مكعب من المياه الموردة لمحطة رام الله الأسبوع الماضي

2025-08-16 08:09:48
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله /PNN- أفادت مصلحة مياه محافظة القدس، بتسجيل نقص يقارب 30,000 متر مكعب من المياه خلال الأسبوع الماضي على الخط الرئيسي المزود لمحطة رام الله، من شركة "ميكوروت" الإسرائيلية.

وأوضحت المصلحة في بيان صدر عنها، اليوم السبت، أن هذا النقص الكبير أحدث ضررا كبيرا في برنامج التوزيع وفاقم من حدة الأزمة.

وأكدت متابعة الوضع عن كثب مع كافة الجهات واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استقرار التزويد المائي وتقليل الأضرار على المواطنين.

وناشدت المصلحة المواطنين، بترشيد استهلاك المياه والتعاون مع طواقمها العاملة في الميدان لضمان وصول المياه لكل المنازل.

MENAFN16082025000205011050ID1109936306

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث