مصلحة مياه القدس: نقص 30 ألف متر مكعب من المياه الموردة لمحطة رام الله الأسبوع الماضي

مصلحة مياه القدس: نقص 30 ألف متر مكعب من المياه الموردة لمحطة رام الله الأسبوع الماضي
وأوضحت المصلحة في بيان صدر عنها، اليوم السبت، أن هذا النقص الكبير أحدث ضررا كبيرا في برنامج التوزيع وفاقم من حدة الأزمة.
وأكدت متابعة الوضع عن كثب مع كافة الجهات واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استقرار التزويد المائي وتقليل الأضرار على المواطنين.
وناشدت المصلحة المواطنين، بترشيد استهلاك المياه والتعاون مع طواقمها العاملة في الميدان لضمان وصول المياه لكل المنازل.
