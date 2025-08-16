ماليزيا تدين تصريحات نتنياهو بشأن رؤية إسرائيل الكبرى والتوسع الاستيطاني

MENAFN - Palestine News Network ) كوالالمبور /PNN-- أدانت ماليزيا، اليوم السبت، تصريحات رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن "رؤية إسرائيل الكبرى".

وأوضحت الخارجية الماليزية في بيانها، أن هذه الإجراءات المخطط لها تشكل انتهاكاً صارخاً لاتفاقية جنيف الرابعة، وتهدف إلى ترسيخ الاحتلال غير القانوني للأراضي الفلسطينية، كما يتعارض مشروع E1 مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، حيث إن هدفه الرئيسي هو تقسيم الضفة الغربية، ومحو السيادة الفلسطينية، وتدمير حل الدولتين.

وأعربت ماليزيا عن غضبها إزاء القتل المتعمد للصحفيين والعاملين في المجال الإعلامي في قطاع غزة، والذي يمثل انتهاكاً فاضحاً للقانون الدولي وخرقاً صارخاً لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2222 بشأن حماية الصحفيين في مناطق النزاع.

وتابعت: تشكل هذه الهجمات المستهدفة جزءا من الحملة المنهجية للاحتلال الإسرائيلي لإسكات التقارير المستقلة، بما في ذلك عرقلة تدفق المعلومات حول عنف المستوطنين، وإخفاء جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب المستمرة التي يرتكبها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكد البيان أن ماليزيا ستبقى ثابتة في التزامها بالقضية الفلسطينية، وستواصل جهودها من أجل إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، داعية الأمم المتحدة والمجتمع الدولي التحرك الآن لوقف هذه المحاولات غير القانونية التي يمارسها نظام الاحتلال.