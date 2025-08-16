  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
مستعمرون يقتحمون سهل مرج سيع في المغير شرق رام الله

2025-08-16 08:09:46
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله /PNN-- هاجم مستعمرون، اليوم السبت، المواطنين في قرية المغير شمال شرق رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن مجموعة من المستعمرين اقتحموا سهل "مرج سيع" الواقع بين قريتي المغير وأبو فلاح، وتصدى لهم الأهالي.

يذكر بأن عددا من المستعمرين اقتحموا أمس ذات المنطقة، وقطعوا عددا من أشجار الزيتون تعود للمواطن عاطف حمايل.

