مصطفى يزور القاهرة غدا الأحد ويلتقي وزير الخارجية المصري

2025-08-16 08:09:45
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN يبدأ رئيس الوزراء محمد مصطفى، غدا الأحد، زيارة إلى جمهورية مصر العربية.

ويلتقي مصطفى، خلال زيارته وزير الخارجية المصري بدر عبد المعطي في مقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة.

ويبحث اللقاء، مستجدات الأوضاع الإنسانية والطبية الكارثية في قطاع غزة، وجهود مصر للتوصل إلى وقف إطلاق النار، وضمان دخول المساعدات الإنسانية للقطاع.

ويعقد مصطفى وعبد العاطي مؤتمرا صحفيا مشتركا في معبر رفح البري يوم الإثنين المقبل، عقب الاطلاع على ساحة المعبر والمستودعات المخصصة لتخزين المساعدات الإنسانية والإغاثية الموجهة لقطاع غزة، كما ستتضمن الجولة زيارة إلى المستشفى الميداني القائم بالمنطقة.

