مصطفى يزور القاهرة غدا الأحد ويلتقي وزير الخارجية المصري

مصطفى يزور القاهرة غدا الأحد ويلتقي وزير الخارجية المصري
ويلتقي مصطفى، خلال زيارته وزير الخارجية المصري بدر عبد المعطي في مقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة.
ويبحث اللقاء، مستجدات الأوضاع الإنسانية والطبية الكارثية في قطاع غزة، وجهود مصر للتوصل إلى وقف إطلاق النار، وضمان دخول المساعدات الإنسانية للقطاع.
ويعقد مصطفى وعبد العاطي مؤتمرا صحفيا مشتركا في معبر رفح البري يوم الإثنين المقبل، عقب الاطلاع على ساحة المعبر والمستودعات المخصصة لتخزين المساعدات الإنسانية والإغاثية الموجهة لقطاع غزة، كما ستتضمن الجولة زيارة إلى المستشفى الميداني القائم بالمنطقة.
