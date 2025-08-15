ركود سوق العمل في ألمانيا خلال الربع الثاني من 2025

رصد مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني ركودا في سوق العمل الألماني خلال الربع الثاني من 2025.

وذكر المكتب اليوم الجمعة في فيسبادن أن حجم القوة العاملة في ألمانيا لم يرتفع سوى بواقع حوالي 10 آلاف شخص في الربع الثاني من هذا العام مقارنةً بالعام السابق، وهو عدد ضئيل من الصعب تمثيلة بالنسبة المئوية، ويمثل أضعف نمو منذ طفرة الوظائف في صيف 2022، عندما ارتفعت القوة العاملة بواقع 679 ألف موظف إضافي عقب أزمة كورونا.

وحتى بالمقارنة مع الربع الأول من هذا العام، ظل عدد العاملين دون تغيير يُذكر من أبريل إلى يونيو الماضي عند حوالي 46 مليون عامل. وبعد احتساب المتغيرات الموسمية، لم يرتفع عدد العاملين سوى بحوالي 7 آلاف عامل إضافي.

وبحسب بيانات معهد أبحاث التوظيف والعمل، بلغ إجمالي ساعات العمل المُنجزة حوالي 4ر14 مليار ساعة خلال الربع الثاني، بتراجع قدره 5ر0% عن العام السابق. كما انخفض متوسط ساعات العمل للموظف بنفس النسبة، ليصل إلى 4ر315 ساعة.

وشهد قطاعا الصناعة والبناء تراجعا في التوظيف مجددا، حيث انخفض عدد العاملين في قطاع التصنيع بواقع 141 ألف شخص (-7ر1%) على أساس سنوي، وفي قطاع البناء بواقع 21 ألف شخص (-8ر0%). وقد عادلت هذه الخسائر زيادة التوظيف في قطاع الخدمات، حيث زاد عدد العاملين بواقع 178 ألف شخص عن العام السابق.