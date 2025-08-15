ركود سوق العمل في ألمانيا خلال الربع الثاني من 2025

ركود سوق العمل في ألمانيا خلال الربع الثاني من 2025
رصد مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني ركودا في سوق العمل الألماني خلال الربع الثاني من 2025.
وذكر المكتب اليوم الجمعة في فيسبادن أن حجم القوة العاملة في ألمانيا لم يرتفع سوى بواقع حوالي 10 آلاف شخص في الربع الثاني من هذا العام مقارنةً بالعام السابق، وهو عدد ضئيل من الصعب تمثيلة بالنسبة المئوية، ويمثل أضعف نمو منذ طفرة الوظائف في صيف 2022، عندما ارتفعت القوة العاملة بواقع 679 ألف موظف إضافي عقب أزمة كورونا.
وحتى بالمقارنة مع الربع الأول من هذا العام، ظل عدد العاملين دون تغيير يُذكر من أبريل إلى يونيو الماضي عند حوالي 46 مليون عامل. وبعد احتساب المتغيرات الموسمية، لم يرتفع عدد العاملين سوى بحوالي 7 آلاف عامل إضافي.
وبحسب بيانات معهد أبحاث التوظيف والعمل، بلغ إجمالي ساعات العمل المُنجزة حوالي 4ر14 مليار ساعة خلال الربع الثاني، بتراجع قدره 5ر0% عن العام السابق. كما انخفض متوسط ساعات العمل للموظف بنفس النسبة، ليصل إلى 4ر315 ساعة.
وشهد قطاعا الصناعة والبناء تراجعا في التوظيف مجددا، حيث انخفض عدد العاملين في قطاع التصنيع بواقع 141 ألف شخص (-7ر1%) على أساس سنوي، وفي قطاع البناء بواقع 21 ألف شخص (-8ر0%). وقد عادلت هذه الخسائر زيادة التوظيف في قطاع الخدمات، حيث زاد عدد العاملين بواقع 178 ألف شخص عن العام السابق.
