رئيس الدولة يعزي سن سوشيتسو بوفاة الدكتور سين جنشيتسو

2025-08-15 07:04:19
(MENAFN- Al-Bayan) "> بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، برقية تعزية، إلى سن سوشيتسو، رئيس مدرسة أوراسينكيه لتعليم تقاليد الشاي الياباني، في وفاة والدهم الدكتور سين جنشيتسو، الرئيس الخامس عشر لمدرسة أوراسينكيه لتعليم تقاليد الشاي الياباني معلم الشاي الكبير السابق.

