رئيس الدولة يعزي سن سوشيتسو بوفاة الدكتور سين جنشيتسو

رئيس الدولة يعزي سن سوشيتسو بوفاة الدكتور سين جنشيتسو
(MENAFN- Al-Bayan) "> بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، برقية تعزية، إلى سن سوشيتسو، رئيس مدرسة أوراسينكيه لتعليم تقاليد الشاي الياباني، في وفاة والدهم الدكتور سين جنشيتسو، الرئيس الخامس عشر لمدرسة أوراسينكيه لتعليم تقاليد الشاي الياباني معلم الشاي الكبير السابق.
