خيبة أمل سويسرية بعد فشل التوصل إلى اتفاق للحد من التلوث البلاستيكي

MENAFN - Swissinfo) لن تتمكن سويسرا من إبرام "اتفاق جنيف" للحد من التلوث البلاستيكي. وأعرب كبير المفاوضين فيليكس فيرتلي، صباح الجمعة، عن خيبة أمل وفد بلاده، داعيًا إلى فترة استراحة للتفكير في المسار المستقبلي الذي يجب أن تتخذه المفاوضات. تم نشر هذا المحتوى على 15 أغسطس 2025 - 11:36 1دقيقة Keystone-SDA

وقال رئيس الشؤون الدولية في المكتب الفيدرالي للبيئة أمام ممثلي الدول الأخرى:“إنه وقت صعب”، مضيفًا أن الإخفاق لم يكن بسبب نقص الالتزام.

وفي الأثناء، وجّهت دول عديدة انتقادات لرئيس المفاوضات، لويس فاياس فالديفييسو.

وأشار فيرتلي إلى أنه“تم إحراز تقدم”، لكن الخطوات الحاسمة نحو إبرام الاتفاق لم تُتخذ بعد. ورغم الفشل، شدّد على أن الجهود يجب ألا تتوقف. ومع ذلك، وبعد ثلاث سنوات من المفاوضات في اجتماعات متعدّدة، يرى أن هناك حاجة الآن إلى توقف لتحديد الاتجاه المستقبلي للعملية التفاوضية.

وكان وزير البيئة، ألبرت روشتي، قد دعم وفد بلاده مساء الأربعاء ويوم الخميس في محاولة للتوصل إلى اتفاق، حيث التقى نظراءه في جنيف عدة مرات، وشارك في اجتماعات ضمن مجموعات صغيرة على هامش المفاوضات.