خيبة أمل سويسرية بعد فشل التوصل إلى اتفاق للحد من التلوث البلاستيكي

خيبة أمل سويسرية بعد فشل التوصل إلى اتفاق للحد من التلوث البلاستيكي
English
en
Swiss disappointed by failed plastics agreement in Geneva
طالع المزيدSwiss disappointed by failed plastics agreement in Genev
Deutsch
de
Verhandlungen zu Plastikmüll-Abkommen in Genf vertagt
الأصلي
طالع المزيدVerhandlungen zu Plastikmüll-Abkommen in Genf vertag
وقال رئيس الشؤون الدولية في المكتب الفيدرالي للبيئة أمام ممثلي الدول الأخرى:“إنه وقت صعب”، مضيفًا أن الإخفاق لم يكن بسبب نقص الالتزام.
وفي الأثناء، وجّهت دول عديدة انتقادات لرئيس المفاوضات، لويس فاياس فالديفييسو.
وأشار فيرتلي إلى أنه“تم إحراز تقدم”، لكن الخطوات الحاسمة نحو إبرام الاتفاق لم تُتخذ بعد. ورغم الفشل، شدّد على أن الجهود يجب ألا تتوقف. ومع ذلك، وبعد ثلاث سنوات من المفاوضات في اجتماعات متعدّدة، يرى أن هناك حاجة الآن إلى توقف لتحديد الاتجاه المستقبلي للعملية التفاوضية.
وكان وزير البيئة، ألبرت روشتي، قد دعم وفد بلاده مساء الأربعاء ويوم الخميس في محاولة للتوصل إلى اتفاق، حيث التقى نظراءه في جنيف عدة مرات، وشارك في اجتماعات ضمن مجموعات صغيرة على هامش المفاوضات.
