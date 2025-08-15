جدل قانوني وأمني حول إعادة رعايا سويسريين عالقين في سجون بشمال شرق سوريا



في سجون ومخيمات بشمال شرق سوريا، يقبع أشخاص سويسريون، ارتبطوا سابقًا بتنظيم الدولة الإسلامية. وبينما تطالب منظمات دولية بإعادتهم، تتمسك سويسرا برفضها، لتظل القضية عالقة بين الجدل القانوني، والمخاوف الأمنية. تم نشر هذا المحتوى على 12 أغسطس 2025 - 07:25 13دقائق أنغريت ماثاريالمزيد المزيد للاشتراك في العرض الصحفي الأسبوعي

منذ ستّ سنوات، تحتجز السلطات الكردية ثلاثة رجال سويسريين، دون محاكمة، في سجون بشمال شرق سوريا. وينتمي هؤلاء إلى مجموعات، تعدادها عشرات الآلاف، قدِمت من أوروبا وغيرها للالتحاق بدولة“الخلافة”، التي أعلنها تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في العراق وسوريا، بين عامي 2014 و2019. وعلاوة على ذلك، لا تزال امرأة سويسرية، وابنتها البالغة ثماني سنوات، قيد الاحتجاز في مخيم الروج، أحد مخيميْن مخصصيْن لعائلات المقاتلين السابقين في تنظيم الدولة الإسلامية.

وبينما شرعت بعض الدول الأوروبية في التعاون مع العراق، لإعادة رعاياها ومحاكمتهم محليًّا، ترفض سويسرا الإقدام على هذه الخطوة حتى الآن، بحجة وجوب محاكمتهم في سوريا أو العراق.

الأفكار الرئيسية التي يعالجها المقال:

* ما هو الوضع القانوني للسويسريين المحتجزين في شمال شرق سوريا؟

* ما مدى وجاهة موقف الحكومة السويسرية الرافض لإعادة المحتجزات والمحتجزين؟

* هل تفلح الضغوط الدولية وتغيّر الوضع الإقليمي في تليين الموقف السويسري الرسمي؟

وفي حديث مع سويس إنفو (Swissinfo)، علَّق كاستريوت لوبيشتاني، المحامي والباحث المقيم في سويسرا، فقال:“هؤلاء الأشخاص معتقلون تعسفيًّا، ولا يمكن أن نتركهم في وضع يشبه غوانتانامو، بلا محاكمة، وبلا حق في المثول أمام القضاء”، مُشيرًا إلى المعتقل الأمريكي في كوبا، حيث ظلَّ سجناء قيد الاحتجاز لفترات غير محدودة، بعد هجمات 11 سبتمبر 2001.

عشرات الآلاف في المُعتقلات

في عام 2019، أطاحت قوات سوريا الديمقراطية الكردية، بدعم أمريكي، بجماعات“خلافة” تنظيم الدولة الإسلامية في شمال شرق سوريا، وأسرَت عشرات الآلاف من السوريين، والأجانب المشتبه في انتمائهم للتنظيم، إضافة إلى عائلاتهم. ومنذ ذلك الحين، يقبع هؤلاء في السجون، وفي مخيّمَي“الروج” و”الهول”.

ووفقًا لبيانات الأمم المتحدة، لا يزال 9 آلاف رجل، يُشتبه في ارتباطهم بالتنظيم، قيد الاحتجاز في السجون، بلا محاكمة. ويشمل هؤلاء 5،400 سوري، و1،600 عراقي، و1،500 من 50 دولة أخرى. إضافةً إلى ذلك، لا يزال نحو 42،500 شخص عالقًا في مخيمي الروج والهول، بينهم أقارب للمشتبه بانتمائهم للتنظيم، ولاجئون.ات، ونازحون.ات داخليًا، وضحايا اتجار بالبشر. وجدير بالذكر، أنّ 60% من هؤلاء أطفال، والبقية معظمهن نساء.

زنزانة في سجن مُخَّصص لأتباع تنظيم الدولة الإسلامية في الحسكة، شمال شرق سوريا. تدير هذا السجن قوات سوريا الديمقراطية الكردية، المدعومة من الولايات المتحدة، ويضم نحو 9،000 شخص، من دول متعددة، يُشتبه في انتمائهم للتنظيم. AFP

التنصُّل من المسؤولية

وفي الوقت الراهن، تبذل الحكومة العراقية، بدعم من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، جهودًا لإعادة آلاف من رعاياها المُحتجزين. أمَّا الحكومة السورية، فتحرز تقدمًا في إعادة الرعايا السوريين الذين شرّدتهم الحرب الأهلية. فيما يظلَُ رعايا دول أخرى عالقين هناك.

وفي تصريح لسويس إنفو، قال ماثيو كاولينغ، مدير الشؤون الإنسانية في منظمة أطباء بلا حدود في المنطقة:“لقد أحالت غالبية دول الاتحاد الأوروبي، إلى جانب دول أخرى، مسؤولية رعاياها إلى السلطات الكردية في شمال شرق سوريا”.

بيتر ماورير، رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر السابق، في زيارة إلى مستشفى ميداني في مخيم الهول بشمال شرق سوريا، في مارس 2021. Cicr

دعوات متزايدة للإعادة

ليس لوبيشتاني الوحيد المؤمن بوجود انتهاكات لحقوق الإنسان في هذه المخيمات. فقد ندّد خبراء في الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية، بانتهاكات جسيمة لحقوق الأفراد المحتجزين هناك.

وفي أبريل 2025، صرّح فريق مستقل، ضمَّ 16 خبيرًا وخبيرة، في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة:“يشكّل التغيير في سوريا فرصة ثمينة لإنهاء الاعتقال التعسفي، وغير الإنساني، وغير محدّد المدة، لنحو 52 ألف شخص على صلة بالنزاع مع التنظيم”.

وفي ديسمبر 2024، سيطر ثوَّار”هيئة تحرير الشام” على دمشق، وأطاحوا بنظام بشار الأسد الذي تولّى حكم البلاد منذ عام 2000.

ويقول لوبيشتاني:“قضى هؤلاء الأفراد ما لا يقل عن ست سنوات في الاحتجاز دونَ محاكمة، وفي ظروف قاسية، ومهينة تنتهك القانون الدولي”. ويضيف أنّ أمراضًا، مثل السل، منتشرة على نطاق واسع في السجون.

وعلى الصعيد الصحي، تدير منظمة أطباء بلا حدود عيادتين في مخيم الهول، لتقديم العلاج لمرضى السكري، وارتفاع ضغط الدم. ولكن، تشير المنظمة إلى غياب الرعاية المتخصصة مثل طب العيون، وطب الأسنان، وطب الأعصاب. كما تُدير اللجنة الدولية للصليب الأحمر مستشفى في المخيم، وتزور المحتجزين في السجون، وتُيّسر التواصل بين أفراد العائلات.

ومن جانبها، دعت الأمم المتحدة جميع الدول إلى الإسراع في إعادة رعاياها إلى أوطانهم، وإعادة تأهيلهم وإدماجهم، أو محاكمتهم عند الضرورة. وجاء على لسان الأمم المتحدة: ((نشعر بالقلق من تخلي العديد من الدول عن مواطنيها، أو حتى سحب الجنسية منهم، تعسفيَّا”.

موقف الولايات المتحدة

أمَّا الولايات المتحدة، فانضمّت إلى الدعوات الحاثّة على إعادة الدول رعاياها إلى أوطانهم. ومنذ سقوط التنظيم، كان للمساعدات الأمريكية دورًا رئيسيًّا في إدارة المخيمات وتأمينها، وتشغيل مرافق احتجاز آلاف المقاتلين، بإدارة الأكراد. وقد أكَّدت دوروثي شيا، القائمة بالأعمال الأمريكية في الأمم المتحدة، في اجتماع مجلس الأمن في فبراير الماضي قائلة:“لقد تحملت الولايات المتحدة هذا العبء طويلًا، ونواصل دعوة الدول إلى إعادة مواطنيها بسرعة”.

من ناحية أخرى، خفَّضت الولايات المتحدة، في بداية 2025، مساعداتها الإنسانية لشمال شرق سوريا بنحو 117 مليون دولار، وتخطط أيضًا لسحب قواتها التي لا تزال موجودة في المنطقة. وذكرت صحيفة نيويورك تايمز في أبريل، أن تعداد هذه القوات قد ينخفض من ألفين إلى 500 جندي.ة.

ووفقًا لممثل.ة عن منظمة إنسانية، فضّل.ت عدم الكشف عن هويته.ا، يفاقم تجميد التمويل الأمريكي الوضع الإنساني في المخيمات. وهكذا، بات توفير الخدمات الأساسية يُشكّل تحديًّا. وفي الوقت نفسه، تواجه القوات الكردية ضغطًا كبيرًا من السكان المحبطين بسبب نقص الغذاء، والغاز، ووسائل التدفئة في الشتاء.

سويسرا متمسكة بموقفها...

بدأت بعض الدول الأوروبية، مثل البوسنة، وكوسوفو، ومقدونيا الشمالية، إعادة مقاتلين مرتبطين بالتنظيمات الجهادية ومحاكمتهم. كما أصدرت هولندا وألمانيا، أحكامًا ضد العائدين من صفوف التنظيم، بتهمة ارتكاب جرائم حرب. وقد وضعت هذه الدول، إلى جانب دول مثل النرويج، والسويد، والدنمارك، برامج لإزالة التطرف وإعادة الإدماج.

في المقابل، تظلُّ سويسرا متمسكة بموقفها. فهي لا تبادر إلى إعادة الأشخاص البالغين المشتبه بكونهم إرهابيين من الخارج، وفق ما ذكرته وزارة الخارجية ردًا على أسئلة سويس إنفو. ويعني هذا أنها لن تدعم عودة هؤلاء الأشخاص، بإصدار جوازات سفر، على سبيل المثال.

كما أكَّدت الوزارة أن القرار الأصلي، الذي اتخذته الحكومة في مارس 2019، ما زال ساريًّا.

وتوفر الخارجية السويسرية حماية قنصلية للأشخاص المعنيين“في حدود الممكن، وبالنظر إلى الوضع منذ علمها بظروف الاحتجاز”. وأشارت أيضًا إلى أن الحماية القنصلية ليست حقًّا قانونيًّا، مع وجود استثناءات عندما تكون حياة الشخص أو سلامته الجسدية مهددة.

وصرَّحت الوزارة بتواصلها مع الأشخاص السويسريين المحتجزين، ومع السلطات الكردية، وأوضحت أنّها أجرت مؤخرًا زيارة قنصلية إلى مخيم الروج، حيث تقيم المرأة السويسرية وابنتها، كما تواصلت عبر وسائط إلكترونية، مع الرجال الثلاثة المحتجزين.

وفي وقت سابق، عرضت برن إعادة ابنة المرأة فقط، لكن رفضت الأمّ. وكانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وهيئات الأمم المتحدة، قد شدَّدت مرارًا على ضرورة عدم فصل الأطفال عن أمهاتهم. ويدعو خبراء وخبيرات من الأمم المتحدة، منذ عام 2023، إلى أن“تعيد الدول الأطفال على وجه السرعة برفقة أمهاتهم”. وأكد هؤلاء أنّ جميع الأطفال في مناطق النزاع هذه يستحقون الحماية، وأنهم ضحايا للإرهاب، وانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان. وفي المخيمات، يفتقر هؤلاء الأطفال إلى الاحتياجات الأساسية، مثل الرعاية الطبية، والغذاء، والمياه النظيفة، والتعليم.

نساء وأطفال في طابور، أثناء عملية أمنية مشتركة، نفذتها قوات الأمن الداخلي الكردية وقوات سوريا الديمقراطية، في مخيم الروج. Afp Or Licensors

... ولكن، إلى متى؟

ويشير لوبيشتاني إلى أن سويسرا مُلزمة بتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل، التابعة للأمم المتحدة. ويقول إنّ عليها إعادة الأطفال، برفقة أمهاتهم، لضمان مصلحتهم. ولكن، منحت الحكومة السويسرية، حسب رأيه، الأولوية للاعتبارات السياسية الداخلية على حساب رفاه هؤلاء الأطفال.

وفي عام 2019، بررت الحكومة قرارها بعدم إعادة الأشخاص المسافرين إلى مناطق سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية، بدواعٍ أمنية تخص السكان في سويسرا. آنذاك، جادلت بعض الشخصيات السياسية السويسرية، بدخول هؤلاء الجهاديين طوعًا إلى تلك المناطق، وانضمامهم طوعًا إلى التنظيمات الإرهابية.

ويؤمن لوبيشتاني بأن سويسرا ستضطر في النهاية، إلى إعادة مواطنيها. فوفقًا لقرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، يحق لكل شخص، انضم سابقًا إلى صفوف التنظيم، تقييم حالته على حدة. وأيَّدت المحكمة الفدرالية السويسرية هذا المبدأ، في ديسمبر الماضي. وعلاوة على ذلك، يتمتع هؤلاء الأشخاص بالحماية بموجب القانون الإنساني الدولي، الملزم للدول بإعادة مواطنيها.

ووفقًا للوبيشتاني، يبقى من غير الواضح كيف سيتطور الوضع الأمني تحت الحكومة السورية الجديدة، أو حتى شكل التعاون بين دمشق والأكراد. ويضيف:“يجب إعادة جميع الأشخاص المقاتلين السابقين بسرعة ضمن إطار خاضع للرقابة، بدلًا من المخاطرة باختفائهم”.

ويشرح أنه في حال إعادتهم إلى سويسرا، سيكون السجن المصير المبدئي. وإذا لم يثبت ارتكابهم جرائم حرب، فسيدانون على الأقل بالمشاركة في تنظيم إرهابي إجرامي، وهي تهمة تصل عقوبتها، في وقت ارتكاب الجرائم، إلى السجن لخمس سنوات.

