الغذاء والدواء توضح بشأن منتج لبن رايب مجهول المصدر

2025-08-15 06:10:26
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أوضحت المؤسسة العامة للغذاء والدواء أن الكمية التي تم ضبطها مؤخرًا من اللبن الرايب المخالف في محافظة إربد، تم تصنيعها باستخدام حليب مجفف مجهول المصدر، ولا يتبع لأي شركة مرخصة.
وأكدت المؤسسة في بيان صحفي اليوم الجمعة، أن منتجات الألبان والأجبان البيضاء المنتجة في شركات الألبان الأردنية المحلية المرخصة تُنتَج وفقًا لأعلى معايير الجودة، باستخدام الحليب الطازج.
وشددت المؤسسة على أن حملاتها الرقابية مستمرة، وأن كوادرها منتشرة في الميدان في مختلف مناطق المملكة لضبط المعامل والمشاغل غير المرخصة والتأكد من سلامة المنتجات الغذائية.
وأهابت المؤسسة بالمواطنين ضرورة شراء منتجات الألبان من مصادر موثوقة وشركات مرخصة، مؤكدة أهمية التأكد من وجود العلامات التجارية مطبوعة مباشرة على العبوات، وليس على ملصقات ورقية.
وتدعو المؤسسة المواطنين للتواصل معها في حال وجود أي ملاحظة أو استفسار أو شكوى من خلال خط الشكاوى المجاني 117114 والبريد الإلكتروني [email protected] ، و "الواتس أب" على الرقم 0795632000.

