لقاء لتعزيز الربط الجوي بين الأردن والأسواق السياحية في المنطقة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- عقد وزير السياحة والآثار الدكتور عماد حجازين، ورئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا الدكتور فارس البريزات، ورئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة شادي المجالي، ومدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبدالرزاق عربيات، لقاءً مشتركاً أمس الخميس، مع الرئيس التنفيذي لشركة الملكية الأردنية للطيران سامر المجالي، وذلك امتداداً للاجتماعات التي عُقدت مؤخراً في البترا والعقبة.



وناقش اللقاء سبل تعزيز الربط الجوي وتوسيع خطوط النقل المباشر بين الأردن والأسواق السياحية في المنطقة، خاصة مصر ودول الخليج العربي، بما يسهم في استقطاب المزيد من السياح وربطهم مباشرة بمدينة العقبة والمثلث الذهبي (البترا، وادي رم، العقبة).



وأكد وزير السياحة والآثار الدكتور عماد حجازين خلال اللقاء، أن تعزيز الربط الجوي مع الأسواق الإقليمية، وعلى رأسها دول الخليج ومصر، يمثل محوراً استراتيجياً في خطط الوزارة لتنشيط الحركة السياحية في الوقت الذي يُعاني القطاع السياحي في المملكة من تراجع لافت وأزمة تحتاج لإيجاد حلول متعددة تعكف الوزارة على تنفيذها بالتعاون مع القطاع السياحي والمؤسسات المعنية.



وأشار حجازين إلى أن التعاون مع الملكية الأردنية، سيسهم في تسهيل وصول السياح من الدول المجاورة، إلى المناطق السياحية الأردنية، وعلى وجه الخصوص المثلث الذهبي، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويرفع من مساهمة السياحة في الناتج المحلي.



من جانبه، شدد رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا الدكتور فارس البريزات، على أهمية تنويع الأسواق والمنتجات السياحية وفتح خطوط مباشرة جديدة من وجهات الدول المجاورة، مؤكداً أن الربط الجوي الفعال مع الوجهات المجاورة من شأنه أن يعزز مكانة البترا كوجهة سياحية عالمية، ويزيد من فرص بقاء السياح مدة أطول داخل المملكة، مما يعود بالنفع على المجتمعات المحلية والاقتصاد بشكل عام، ويقدم حلولاً للأزمة التي يعاني منها القطاع السياحي .



وفي السياق ذاته، أكد رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة شادي المجالي، أن توسيع شبكة الطيران وربط العقبة مباشرة بأسواق مثل دول الخليج ومصر خطوة مهمة نحو ترسيخ مكانة العقبة كبوابة سياحية رئيسية للمملكة، مضيفاًُ أن الربط الجوي سيسهم في دعم الخطط المشتركة لأن تكون مركزاً اقتصادياً وسياحياً متكاملاً، وتعزيز قدرتها على استقطاب شرائح جديدة من الزوار.

وبيّن الدكتور عبدالرزاق عربيات، أن هيئة تنشيط السياحة ستطلق حملات تسويقية موجهة للأسواق المستهدفة، تعتمد على محتوى رقمي مبتكر وبرامج ترويجية مشتركة، بهدف جذب شرائح جديدة من الزوار.

من جهته، أكد سامر المجالي، أن الملكية الأردنية ملتزمة بدعم القطاع السياحي من خلال تحديث أسطول الطائرات، وتسيير رحلات مباشرة بأسعار تنافسية، مع الاستفادة من الخطوط الجديدة التي تم تسييرها لغايات السياحة العلاجية، بالإضافة إلى فتح خطوط مع الهند لتعزيز صناعة الأفلام واستقطاب الإنتاج السينمائي إلى المواقع السياحية الأردنية.



وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك يضم جميع الأطراف، لوضع برامج تنفيذية وتسويقية تستهدف المقيمين في مصر وأبوظبي والعديد من الأسواق الأخرى، بما يسهم في تنشيط الحركة السياحية إلى الأردن وتعزيز حضور المملكة في الأسواق الإقليمية والدولية.



وشهد اللقاء توافقاً على ضرورة إطلاق حملات تسويقية مشتركة تستهدف هذه الأسواق، وتنسيق الجهود بين شركة الملكية الأردنية وهيئة تنشيط السياحة والجهات الرسمية لتأمين رحلات مباشرة بأسعار تنافسية، ورفع جودة الخدمات المقدمة في الوجهات السياحية، بما يعزز تجربة السائح ويشجع على تكرار الزيارة.



ويأتي هذا اللقاء ضمن جهود متواصلة لدعم القطاع السياحي وإعادة تنشيطه، وربط المثلث الذهبي بشكل تكاملي يهدف إلى تعزيز مكانة الأردن على خارطة السياحة الإقليمية والعالمية، وضمن الحلول السريعة للأزمة التي يعاني منها القطاع.