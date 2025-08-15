  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
المؤشر البريطاني FTSE 100 يسجل مستوى قياسيا وسط موجة مكاسب

2025-08-15 06:05:38
لندن 15 آب (بترا)- واصل المؤشر الرئيسي للأسهم البريطانية FTSE 100 تحقيق مكاسب لليوم الخامس على التوالي، مسجلاً صباح اليوم الجمعة، مستوى قياسياً جديداً بتجاوزه حاجز 9,200 نقطة لأول مرة في تاريخه، قبل أن يتراجع بشكل طفيف ليستقر عند 9,189.09 نقطة بارتفاع قدره 12 نقطة أو ما يعادل 0.1 بالمئة، وسط أحجام تداول ضعيفة بسبب العطلات الصيفية.
ووفق صحيفة "التايمز" البريطانية، تأتي هذه المكاسب بدعم من تفاؤل المستثمرين بإمكانية أن يسفر اللقاء المرتقب بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن خطوات لإنهاء الحرب في أوكرانيا.
وسجلت أسهم شركات التعدين ارتفاعات ملحوظة، رغم بيانات تشير إلى تباطؤ الطلب المحلي في الصين؛ حيث صعدت أسهم Antofagasta وGlencore وAnglo American بنسبة تراوحت بين 2.7 بالمئة و3.4 بالمئة.
في المقابل، شهدت أسهم قطاع الدفاع تراجعًا، إذ انخفض سهم شركة Rolls-Royce لصناعة محركات الطائرات بنسبة 1.23 بالمئة، بينما تراجع سهم BAE Systems، المتخصصة في تصنيع الطائرات والمركبات القتالية والسفن الحربية والغواصات وأنظمة الحرب الإلكترونية، بنسبة 0.5 بالمئة.
