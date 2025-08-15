الغذاء والدواء: اللبن الرايب المخالف في إربد لا يتبع لأي شركة مرخصة

الغذاء والدواء: اللبن الرايب المخالف في إربد لا يتبع لأي شركة مرخصة
عمان 15 آب (بترا)- أوضحت المؤسسة العامة للغذاء والدواء، أن الكمية التي تم ضبطها مؤخرًا من اللبن الرايب المخالف في محافظة إربد، تم تصنيعها باستخدام حليب مجفف مجهول المصدر، ولا يتبع لأي شركة مرخصة.
وأكدت المؤسسة في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن منتجات الألبان والأجبان البيضاء المنتجة في شركات الألبان الأردنية المحلية المرخصة تُنتَج وفقًا لأعلى معايير الجودة، باستخدام الحليب الطازج.
وشددت المؤسسة على أن حملاتها الرقابية مستمرة، وأن كوادرها منتشرة في الميدان في مختلف مناطق المملكة لضبط المعامل والمشاغل غير المرخصة والتأكد من سلامة المنتجات الغذائية.
ودعت المؤسسة المواطنين إلى ضرورة شراء منتجات الألبان من مصادر موثوقة وشركات مرخصة، مؤكدة أهمية التأكد من وجود العلامات التجارية مطبوعة مباشرة على العبوات، وليس على ملصقات ورقية.
ودعت المؤسسة المواطنين للتواصل معها في حال وجود أي ملاحظة أو استفسار أو شكوى من خلال خط الشكاوى المجاني 117114 والبريد الإلكتروني ...، و "الواتس أب" على الرقم 0795632000.
