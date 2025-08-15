  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
علماء روس يبتكرون مادة للحماية من الكهرباء الساكنة

2025-08-15 06:01:29
(MENAFN- Al-Bayan) ابتكر علماء جامعة نوفوسيبيرسك التقنية الروسية، مادة مركبة واعدة مصنوعة من ألياف الكربون النانوية، ويمكن استخدام الطلاء المصنوع منها للحماية من الكهرباء الساكنة في مختلف الصناعات.

وقال البروفيسور ألكسندر بانوف من قسم الكيمياء والتكنولوجيا الكيميائية في الجامعة، إنهم استخدموا التنشيط الميكانيكي، حيث قاموا بطحن المادة خلال وقت قصير جدا“أقل من عشر دقائق” في مطحنة عالية الطاقة، كما أصبحت جزيئات المادة أصغر، ومن خلال التحكم في حجم هذه الجزيئات، أصبح بالإمكان أولا توفير إضافات الكربون، وثانيا التحكم في الموصلية الكهربائية.

واستخدم الباحثون هذه الجزيئات كحشو لمركبات الإيبوكسي ، فيما سمحت عملية الطحن بالحصول على أعلى قيم للموصلية الكهربائية ونفاذية المواد المركبة. ويمكن استخدام المادة الناتجة في الطلاءات المضادة للكهرباء الساكنة في الصناعات التي تتطلب إجراءات سلامة خاصة، مثل الصناعات الكيميائية والنفط والغاز والتعدين وعلم المعادن، وكذلك في المستودعات التي تُخزن فيها مواد متفجرة أو معدات حساسة للكهرباء الساكنة، بالإضافة إلى ذلك، تُستخدم مركبات الإيبوكسي للحماية من التشويش الكهرومغناطيسي ومراقبة حالة الهياكل.

واكتشف الباحثون أنه أثناء عملية الطحن، تقصر ألياف الكربون النانوية بطرق مختلفة، وتزداد الموصلية الكهربائية للمركبات مع زيادة وقت الطحن حتى 7.5 دقيقة، ثم تبدأ بالانخفاض بعد ذلك.

ووفقا للبروفيسور بانوف، ستسمح نتائج الدراسة بالحصول على مركبات ذات خصائص محسنة مع كمية أقل من الحشو، ما قد يكون مفيدا جدا للتطبيقات المستقبلية. كما يحسن طحن ألياف الكربون النانوية عالية الطاقة الخصائص الحرارية لمركبات الإيبوكسي، مما يجعلها أكثر مقاومة للأكسدة.

