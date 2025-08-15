الدوري الإنجليزي.. تعديلات جديدة ضد حالات الجذب داخل منطقة الجزاء

من المرجح أن يشهد الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم احتساب الحكام المزيد من ركلات الجزاء في إطار نهج أكثر صرامة تجاه اللاعبين الذين يقومون بالجذب والالتحامات مع المنافسين داخل منطقة الجزاء.

وقال هاوارد ويب رئيس لجنة الحكام المحترفين في إنجلترا للصحفيين أمس الخميس إن نتائج استطلاع رأي أجري مؤخرا في الدوري الممتاز سلطت الضوء على "عدد كبير للغاية" من مخالفات الجذب الواضحة التي تفلت دون عقاب.

وأشار إلى أن تقنية الفيديو يمكن أن تتدخل في الحالات "البعيدة عن كرة القدم" مثل أن يقوم لاعب بجذب منافسه وإسقاطه أرضا حتى لو كان دون كرة.

وقال "أتوقع، إذا كنا نجلس حول هذه الطاولة في مثل هذا الوقت من العام المقبل، أن يكون هناك المزيد من ركلات الجزاء المحتسبة نتيجة للمخالفات مقارنة بما رأيناه (في الموسم الماضي). "ولكن دون أن يكون هناك تغيير كبير، لأنه من الصعب حقا الحفاظ على ذلك لفترة طويلة".

وقال ويب إنه لا يزال هناك "بعض الحالات الرمادية التي سيُترك فيها القرار للحكم، إذ قال الحكم 'لا، إنها لمسة بسيطة، لا تؤثر على قدرته في السيطرة على الكرة وتمريرها، إنه جذب متبادل‭‭‭‭‭'‬‬‬‬‬، سيبقى هذا القرار بيده".

وأضاف "عندما لا تكون هناك اعتبارات تدعم قرار الحكم، فإننا نتوقع تدخل تقنية الفيديو أيضا".