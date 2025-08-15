بتروفيتش يؤكد جاهزية الظفرة العائد لدوري المحترفين لمواجهة شباب الأهلي

بتروفيتش يؤكد جاهزية الظفرة العائد لدوري المحترفين لمواجهة شباب الأهلي
ويخوض الظفرة، العائد إلى دوري المحترفين بعد غياب موسمين، اختباراً صعباً أمام حامل لقب الموسم الماضي، على استاد راشد بدبي.
وقال بتروفيتش إن الظفرة أكمل استعداداته للدوري، وهو سعيد بالتحضيرات التي أجراها الفريق خلال فترة الإعداد، مضيفاً: ((ندرك أننا سنواجه فريقاً كبيراً وحامل اللقب، لكن كرة القدم لا تعترف بالأفضلية إلا في أرض الملعب)).
وشدد على احترامه لمنافسه الذي يعتبره أحد أفضل فرق الدوري والمرشح للمنافسة على الدرع، لكنه يثق في لاعبي فريقه على الرغم من افتقاده خدمات ثلاثة من الأعمدة الأساسية لعدم الجاهزية، مشيراً إلى أهمية خوض المباراة بروح قتالية وعدم الاستسلام في جميع الأحوال.
من جانبه، قال قائد الظفرة، خليل إبراهيم، إن المباراة تكتسب أهمية كبيرة كونها الأولى للفريق بعد عودته إلى دوري المحترفين، خصوصاً وأنها أمام حامل اللقب وعلى ملعبه وأمام جماهيره.
وأضاف أن لاعبي الفريق على أتم الجاهزية والاستعداد للمواجهة الصعبة، وأن الفريق يدخل المباراة بتركيز عالٍ وثقة كبيرة، وسيحاول الخروج بنتيجة إيجابية تدعمه في بداية مشواره في الموسم.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي تستقبل 403 طلاب في العام الأكاديمي الجديد
إسبانيا ما زالت تكافح حرائق الغابات
ماكرون وستارمر وميرتس يعقدون مؤتمرا عبر الفيديو الأحد مع تحالف الراغبين لدعم أوكرانيا
الوكرة تحصد لقب كأس رئيس الدولة للخيول العربية بإسبانيا
الإعصار إيرين يتحول إلى الفئة الرابعة ويزداد قوة وسرعة
تقارير مصرية : الوحدات الأردني فاوض ماريو بالوتيلي