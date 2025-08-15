بتروفيتش يؤكد جاهزية الظفرة العائد لدوري المحترفين لمواجهة شباب الأهلي

MENAFN - Al-Bayan) أكد المونتينيغري زيلكو بتروفيتش، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الظفرة، جاهزية فريقه لمواجهة شباب الأهلي، غداً السبت، في المباراة الافتتاحية لدوري أدنوك للمحترفين موسم 2025-2026.

ويخوض الظفرة، العائد إلى دوري المحترفين بعد غياب موسمين، اختباراً صعباً أمام حامل لقب الموسم الماضي، على استاد راشد بدبي.

وقال بتروفيتش إن الظفرة أكمل استعداداته للدوري، وهو سعيد بالتحضيرات التي أجراها الفريق خلال فترة الإعداد، مضيفاً: ((ندرك أننا سنواجه فريقاً كبيراً وحامل اللقب، لكن كرة القدم لا تعترف بالأفضلية إلا في أرض الملعب)).

وشدد على احترامه لمنافسه الذي يعتبره أحد أفضل فرق الدوري والمرشح للمنافسة على الدرع، لكنه يثق في لاعبي فريقه على الرغم من افتقاده خدمات ثلاثة من الأعمدة الأساسية لعدم الجاهزية، مشيراً إلى أهمية خوض المباراة بروح قتالية وعدم الاستسلام في جميع الأحوال.

من جانبه، قال قائد الظفرة، خليل إبراهيم، إن المباراة تكتسب أهمية كبيرة كونها الأولى للفريق بعد عودته إلى دوري المحترفين، خصوصاً وأنها أمام حامل اللقب وعلى ملعبه وأمام جماهيره.

وأضاف أن لاعبي الفريق على أتم الجاهزية والاستعداد للمواجهة الصعبة، وأن الفريق يدخل المباراة بتركيز عالٍ وثقة كبيرة، وسيحاول الخروج بنتيجة إيجابية تدعمه في بداية مشواره في الموسم.