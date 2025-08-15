  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
لافروف: موقف روسيا واضح وسنعلنه في ألاسكا

2025-08-15 06:01:28
ذكر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف لدى صوله إلى مدينة أنكوراج في وقت متأخر من مساء أمس الخميس إن روسيا تتجه إلى محادثاتها مع الولايات المتحدة في ألاسكا بموقف "واضح ومفهوم"

وأضاف لافروف أنه تم وضع الكثير من العمل التحضيري لاجتماع اليوم الجمعة بين الرئيسيين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب ، خلال زيارة المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف إلى موسكو الأسبوع الماضي، معربا عن أمله في مواصلة ما وصفه بـ"محادثات مفيدة".

وفي تصريحات أدلى بها إلى قناة روسيا-24 الرسمية، أضاف لافروف:"نعرف أن لدينا حججا وموقفا واضحا ومفهوما وسنعرضها".

وقال ترامب إنه سيضغط من أجل وقف لإطلاق النار في أوكرانيا ووضع نهاية للحرب. ولم يظهر بوتين، الذي أمر بالغزو الشامل في فبراير 2022، حتى الآن أي مؤشر على التراجع.

ومن المقرر أن يبدأ الاجتماع المباشر بين الزعيمين في الساعة الحادية عشرة و30 دقيقة صباحا(1930 بتوقيت جرينتش) في قاعدة الميندورف-ريتشاردسون العسكرية خارج أنكوراج مباشرة.

وكان الكرملين قد أكد أمس الخميس الجدول الزمني للقاء المرتقب بين الرئيس الروسي فلادمير بوتين ونظيره الأمريكي في ألاسكا.

ونقلت وكالات إخبارية روسية عن مستشار السياسة الخارجية بالكرملين يوري أوشاكوف أن الحرب الروسية في أوكرانيا سوف تتصدر أجندة المباحثات.

وأضاف أن من المقرر أن يعقد ترامب وبوتين مؤتمرا صحفيا، مشتركا، بعد المشاورات.

وإضافة إلى أوشاكوف، سوف يضم الوفد الروسي وزير الخارجية سيرجي لافروف ووزير الدفاع اندريه بيلوسوف ووزير المالية أنطون سيلوانوف و كبير المفاوضين الروس كيريل دميترييف.

