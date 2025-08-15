لافروف: موقف روسيا واضح وسنعلنه في ألاسكا

لافروف: موقف روسيا واضح وسنعلنه في ألاسكا
ذكر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف لدى صوله إلى مدينة أنكوراج في وقت متأخر من مساء أمس الخميس إن روسيا تتجه إلى محادثاتها مع الولايات المتحدة في ألاسكا بموقف "واضح ومفهوم"
وأضاف لافروف أنه تم وضع الكثير من العمل التحضيري لاجتماع اليوم الجمعة بين الرئيسيين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب ، خلال زيارة المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف إلى موسكو الأسبوع الماضي، معربا عن أمله في مواصلة ما وصفه بـ"محادثات مفيدة".
وفي تصريحات أدلى بها إلى قناة روسيا-24 الرسمية، أضاف لافروف:"نعرف أن لدينا حججا وموقفا واضحا ومفهوما وسنعرضها".
وقال ترامب إنه سيضغط من أجل وقف لإطلاق النار في أوكرانيا ووضع نهاية للحرب. ولم يظهر بوتين، الذي أمر بالغزو الشامل في فبراير 2022، حتى الآن أي مؤشر على التراجع.
ومن المقرر أن يبدأ الاجتماع المباشر بين الزعيمين في الساعة الحادية عشرة و30 دقيقة صباحا(1930 بتوقيت جرينتش) في قاعدة الميندورف-ريتشاردسون العسكرية خارج أنكوراج مباشرة.
وكان الكرملين قد أكد أمس الخميس الجدول الزمني للقاء المرتقب بين الرئيس الروسي فلادمير بوتين ونظيره الأمريكي في ألاسكا.
ونقلت وكالات إخبارية روسية عن مستشار السياسة الخارجية بالكرملين يوري أوشاكوف أن الحرب الروسية في أوكرانيا سوف تتصدر أجندة المباحثات.
وأضاف أن من المقرر أن يعقد ترامب وبوتين مؤتمرا صحفيا، مشتركا، بعد المشاورات.
وإضافة إلى أوشاكوف، سوف يضم الوفد الروسي وزير الخارجية سيرجي لافروف ووزير الدفاع اندريه بيلوسوف ووزير المالية أنطون سيلوانوف و كبير المفاوضين الروس كيريل دميترييف.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي تستقبل 403 طلاب في العام الأكاديمي الجديد
إسبانيا ما زالت تكافح حرائق الغابات
ماكرون وستارمر وميرتس يعقدون مؤتمرا عبر الفيديو الأحد مع تحالف الراغبين لدعم أوكرانيا
الوكرة تحصد لقب كأس رئيس الدولة للخيول العربية بإسبانيا
الإعصار إيرين يتحول إلى الفئة الرابعة ويزداد قوة وسرعة
تقارير مصرية : الوحدات الأردني فاوض ماريو بالوتيلي