عجمان تحظر استخدام "السكوتر" في الطرقات العامة

2025-08-15 06:01:28
(MENAFN- Al-Bayan) أعلنت شرطة عجمان عن حظر استخدام الدراجات الهوائية ((السكوتر)) بكافة أنواعها على الطرقات والشوارع العامة، مشددة على ضرورة الالتزام بالقوانين المرورية .

ودعت الشرطة الجميع إلى الالتزام بالتعليمات وعدم استخدام السكوتر في الأماكن غير المخصصة له، حفاظًا على سلامة الجميع.

من جهة أخرى تستعد القيادة العامة لشرطة عجمان لتأمين انطلاقة العام الدراسي الجديد 2025 – 2026، بالتعاون مع الشركاء، ضمن جهودها لتعزيز السلامة في محيط المدارس وضمان انسيابية الحركة على الطرق، بما يوفر بيئة آمنة للطلبة منذ اليوم الأول للدراسة.

