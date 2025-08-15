الاقتصاد الياباني ينمو للربع الخامس على التوالي رغم رسوم ترامب

MENAFN - Al-Bayan) نما الاقتصاد الياباني بوتيرة سنوية أفضل من المتوقع بلغت 1% في الربع الأخير، مدعوما بالصادرات التي صمدت على الرغم من الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وفرضت الولايات المتحدة رسوما جمركية بنسبة 15% على الواردات من اليابان. وهذا أعلى من السابق لبعض المنتجات ولكنه أقل من الرسوم الجمركية البالغ نسبتها 25% التي أعلن عنها ترامب في وقت سابق.

وتوسع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، الذي يقيس القيمة الإجمالية لسلع وخدمات الدولة، بنسبة 3ر0% في الربع الأول من السنة المالية مقارنة بالربع السابق، متجاوزا تقديرات المحللين.

وكان هذا هو الربع الخامس على التوالي من النمو في اليابان.

ونمت صادرات اليابان بنسبة 2% في هذه الفترة، وفقا للبيانات الأولية من مكتب مجلس الوزراء. وقد أتاحت مهلة الـ 90 يوما لرسوم جمركية أعلى لمعظم السلع ومعظم الشركاء التجاريين للشركات التسرع في تصدير بعض السلع في محاولة لتجنب الرسوم الجمركية الأعلى.

لكن الرسوم الجمركية بنسبة 15% دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من الأسبوع الماضي، مما أغلق هذه النافذة.

وساعد الارتفاع الكبير في زيارات السياح الأجانب أيضا، على الرغم من أنه أثار استياء بعض اليابانيين الذين شعروا بالضيق من جوانب مختلفة للتعامل مع الأجانب.

وبصرف النظر عن الصادرات، ارتفع الاستثمار الرأسمالي بنسبة 3ر1% عن العام السابق، مما ساعد على دفع نمو أسرع. لكن الإنفاق الاستهلاكي ظل ضعيفا نسبيا، حيث نما بنسبة 2ر0% فقط.

وترتفع الأسعار بشكل مطرد بينما تظل الأجور ثابتة.

ويعزز الأداء الاقتصادي الأقوى من المتوقع في الربع الأخير من احتمالية أن يمضي البنك المركزي الياباني قدما في رفع سعر الفائدة القياسي من مستواه الذي طال أمده بالقرب من الصفر للمساعدة في كبح التضخم.

وأضافت الرسوم الجمركية الأعلى التي فرضها ترامب في محاولة لجعل الشركات تزيد من التصنيع في الولايات المتحدة ضغطا على رئيس الوزراء شيجيرو إيشيبا، الذي يواجه دعوات للاستقالة بعد أن فشل الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم وشريكه في الائتلاف، حزب كوميتو، في الفوز بأغلبية في كلا مجلسي البرلمان.