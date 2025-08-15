المؤشر نيكاي الياباني يرتفع وسط ضعف الين وبيانات تظهر متانة الاقتصاد

المؤشر نيكاي الياباني يرتفع وسط ضعف الين وبيانات تظهر متانة الاقتصاد
وصعد المؤشر نيكي 225 بواقع 0.46 بالمئة بعد ارتفاعه لأعلى مستوى على الإطلاق عند 43451.46 نقطة في وقت سابق من الأسبوع. وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا بنحو واحد بالمئة.
وقدم انخفاض الين خلال الليل دعما لأسهم الشركات التي تعتمد على التصدير، في وقت أظهرت فيه البيانات الصادرة اليوم الجمعة نمو الاقتصاد بواحد في المئة على أساس سنوي في الربع من أبريل نيسان إلى يونيو متجاوزا التقديرات. ويتوقع المحللون أن يظهر التأثير الكامل للرسوم الجمركية الأمريكية على النمو في وقت لاحق.
وارتفع 151 سهما على المؤشر نيكاي مقابل تراجع 66 سهما، مما يجعل المؤشر يتجه لارتفاع 2.6 بالمئة خلال الأسبوع.
