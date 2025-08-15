  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
المؤشر نيكاي الياباني يرتفع وسط ضعف الين وبيانات تظهر متانة الاقتصاد

المؤشر نيكاي الياباني يرتفع وسط ضعف الين وبيانات تظهر متانة الاقتصاد

2025-08-15 06:01:26
(MENAFN- Al-Bayan) ارتفع المؤشر نيكاي الياباني اليوم الجمعة في نهاية أسبوع شهد تسجيل المؤشر لمستوى قياسي مرتفع، وسط ضعف الين وبيانات مفاجئة تظهر متانة الاقتصاد.

وصعد المؤشر نيكي 225 بواقع 0.46 بالمئة بعد ارتفاعه لأعلى مستوى على الإطلاق عند 43451.46 نقطة في وقت سابق من الأسبوع. وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا بنحو واحد بالمئة.

وقدم انخفاض الين خلال الليل دعما لأسهم الشركات التي تعتمد على التصدير، في وقت أظهرت فيه البيانات الصادرة اليوم الجمعة نمو الاقتصاد بواحد في المئة على أساس سنوي في الربع من أبريل نيسان إلى يونيو متجاوزا التقديرات. ويتوقع المحللون أن يظهر التأثير الكامل للرسوم الجمركية الأمريكية على النمو في وقت لاحق.

وارتفع 151 سهما على المؤشر نيكاي مقابل تراجع 66 سهما، مما يجعل المؤشر يتجه لارتفاع 2.6 بالمئة خلال الأسبوع.

MENAFN15082025000110011019ID1109933032

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث