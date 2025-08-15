آبل ترد على اتهامات ماسك لها بالتحيز لـ أوبن أيه آي

MENAFN - Al-Bayan) أكدت "آبل" أن منصتها "آب ستور" App Store "مُنصِفة ولا تحيّز فيها"، بعد اتهام إيلون ماسك المجموعة بالمحسوبية في متجرها المخصص لتنزيل التطبيقات، وتهديده بمقاضاتها.

وأوضحت الشركة المصنّعة لأجهزة "آي فون" في بيان تلقته وكالة فرانس برس بالبريد الإلكتروني الخميس أنها تُسلّط "الضوء على آلاف التطبيقات من خلال التصنيفات والتوصيات الخوارزمية والاختيارات التحريرية التي يجريها خبراء بناءً على معايير موضوعية".

واتهم ماسك "آبل" الثلاثاء بتفضيل "أوبن إيه آي" ومساعدها للذكاء الاصطناعي "تشات جي بي تي" في متجر التطبيقات التابع لها.

وكتب الملياردير الثلاثاء على صفحته عبر منصة إكس "تتصرف آبل بطريقة تجعل من المستحيل على أي شركة ذكاء اصطناعي أخرى غير +أوبن إيه آي+ الوصول إلى المركز الأول في متجر التطبيقات، وهو انتهاك واضح لقواعد المنافسة".

وأضاف أن شركته "إكس إيه آي" التي طورت مساعد الذكاء الاصطناعي "غروك" ستتخذ "إجراء قانونيا على الفور".

يتيح متجر التطبيقات App Store تنزيل التطبيقات على أجهزة "آبل". وتُعد هذه المنصة بالغة الأهمية للناشرين الذين يتطلعون إلى جذب المستهلكين.

وشدّدت "آبل" الخميس على أن هدفها هو "توفير اكتشاف آمن للمستخدمين وفرص قيّمة للمطورين، من خلال التعاون مع جهات عدة لزيادة تظهير التطبيقات في فئات دائمة التطور".

وأثارت اتهامات إيلون ماسك جدلا حادا على "إكس" بين مديري "إكس إيه آي" ومدير "أوبن إيه آي" سام ألتمان.

وكان إيلون ماسك جزءا من الفريق المكون من 11 شخصا الذي أسس "أوبن إيه آي" عام 2015، وقدم تمويلا أوليا بقيمة 45 مليون دولار.

لكنه ترك الشركة عام 2018، واستمر في مهاجمتها ومقاضاتها منذ النجاح الباهر لتطبيق "تشات جي بي تي" أواخر عام 2022.

وأطلقت "آبل" عام 2024 "آبل إنتلجنس"، وهي سلسلة من الوظائف القائمة على الذكاء الاصطناعي التوليدي بوجب اتفاق مع "أوبن إيه آي"، بعدما كانت متأخرة في هذا المجال عن الشركات المنافسة لها.

وإلى جانب اتهامات إيلون ماسك، يتعرض متجر التطبيقات لانتقادات شديدة من سلطات رسمية وشركات عدة.

ويشكل متجر التطبيقات الخاص بها محور نزاع مستمر منذ سنوات مع شركة "إبيك غايمز" ناشرة لعبة الفيديو "فورتنايت".

وبحسب "إبيك غايمز" ومطورين آخرين، تحتكر غوغل وآبل سوق تطبيقات الأجهزة المحمولة بنظامي التشغيل "آي او اس" و"اندرويد"، وهما تسيئان استخدام هيمنتهما من خلال فرض منصات تنزيل ودفع خاصة بهما، وفرض رسوم باهظة على إنفاق المستخدمين.

قضت محكمة أميركية في أواخر عام 2021 بأنه لم يعد بإمكان آبل إجبار ناشري التطبيقات على استخدام متجر التطبيقات ونظام الدفع الخاص بها.