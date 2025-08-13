الرئيس التنفيذي لطيران ناس يتصدر غلاف فوربس في أغسطس

MENAFN - Asdaf News) تصدر بندر المهنا الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لطيران ناس، الطيران الاقتصادي الرائد في العالم والأول في الشرق الأوسط، غلاف عدد أغسطس من مجلة فوربس الشرق الأوسط، الرائدة في التغطية المالية والاقتصادية، والتي نشرت معه مقابلة حصرية عن“المسار الجديد” الذي يرسمه طيران ناس لقطاع الطيران الاقتصادي. وقالت فوربس إن طيران ناس دخل التاريخ كأول ناقل سعودي يدرج في السوق المالية بعد طرح 30% من أسهمه للاكتتاب العام في يونيو الماضي جامعًا 1.1 مليار دولار“في طرح شكل محطة تحول في قطاع الطيران”. واستعرضت المجلة في المقابلة الحصرية رؤى المهنا وتركيزه على تسريع وتيرة توسع طيران ناس واستكشاف آفاق جديدة.

ونقلت فوربس الشرق الأوسط، وهي النسخة العربية من مجلة فوربس الأمريكية الشهيرة، عن المهنا قوله إن الطرح، الذي تجاوزت تغطيته 100% مما رفع القيمة السوقية لطيران ناس إلى 3.6 مليار دولار، يمثل“إنجازا نوعيا لطيران ناس وللسوق السعودية ولقطاع الطيران الإقليمي عمومًا.”

وأشارت فوربس إلى أن طرح طيران ناس تصدر إجمالي رأس المال الذي جمعته موجة متصاعدة من الاكتتابات العامة في منطقة الخليج خلال النصف الأول من العام بنسبة تزيد على 25% حيث جمع 1.1 مليار دولار من إجمالي 4.1 مليار دولار بينما توزع باقي الحصيلة على 26 اكتتابا عاما آخر شهدتها دول مجلس التعاون الخليجي خلال تلك الفترة.