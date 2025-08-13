زيادة الأرباح التشغيلية للبحر الأحمر العالمية للنصف الأول من السنة بنسبة 44٪

MENAFN - Asdaf News) أعلنت“شركة البحر الأحمر العالمية” عن النتائج المالية المجمعة عن الستة أشهر الأولى لعام ٢٠٢٥ بأرباح صافية مقدارها (1.87 ملايين ريال سعودي)، مما يمثل تحسناً بنسبة (168%) مقارنة بالنصف الأول من عام 2024 م. اما الأرباح الصافية للربع الثاني من عام 2025م بلغت (6.39 ملايين ريال سعودي)، مما يمثل انخفاضا بنسبة (31 %) مقارنة بالربع الثاني من عام 2024م.

بنهاية الربع الثاني من 2025م تم تحقيق ايرادات عن الستة أشهر الأولى مقدارها (1,479 ملايين ريال سعودي) مما يمثل تحسناً بنسبة 54 %) مقارنة بنتائج نصف السنة الأول من عام 2024م. أما إيرادات الربع الثاني من عام 2025م فبلغت (779 ملايين ريال سعودي) مما يمثل تحسناً بنسبة (4 %) مقارنة بالربع الثاني من عام 2024م، هذه الزيادة تعود بشكل اساسي الى تحسن الأداء ونسبة الإنجاز، حيث بلغت الأرباح التشغيلية عن الستة أشهر الأولى من عام 2025م (42.8 ملايين ريال سعودي) مما يمثل تحسناً بنسبة (44 %) مقارنة بالستة أشهر الأولى من عام 2024م. وقد بلغت الأرباح التشغيلية للربع الثاني من عام 2025م (23.72ملايين ريال سعودي) بانخفاض بنسبة (10 %) مقارنة بالربع الثاني من عام 2024م.

يأتي هذا التحسن في الأداء في النصف الأول من العام بالرغم من انخفاض الربحية بسبب إجراءات محاسبية صرفة متعلقة بتخصيص سعر الشراء (Amortization of Purchase Price Allocation)، إذ أنه خلال العام 2024 م تم إجراء تخصيص لسعر الشراء الخاص بالاستحواذ على شركة التركيبات الأولية للأعمال الكهربائية المحدودة (“فيرست فيكس”) وقد ترتب على ذلك الإجراء المحاسبي تسجيل خسارة محاسبية بمبلغ 121.75 مليون ريال سعودي لعام 2024 م و (48.7 مليون ريال سعودي) للنصف الأول للعام 2025م.

هذه الخسائر تُعدّ مجرد معالجة محاسبية متعلقة بعملية الاستحواذ ومنصوص عليها ومعتمدة في المعايير المحاسبية الدولية لإعداد التقارير المالية، ولا يعتبر ذلك خسارة تشغيلية فعلية، وقد تم بيان ذلك في ايضاحات القوائم المالية الموحدة المتعلقة بهذا الإفصاح للفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2025 م و 30 يونيو 2025 م.

ولمعالجة أثر مخصص سعر الشراء، تعكف الشركة حالياً على تنفيذ توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس المال بتحويل ديون لـمساهمي الأقلية (البائعون) في شركة“فيرست فيكس” (فيما يخص الجزء المؤجل من سعر الاستحواذ) إلى أسهم. وقد تقدمت الشركة الى هيئة السوق المالية بهذا الطلب ولايزال قيد الدراسة والمراجعة لدى الهيئة، ومن المتوقع البت بشأنه قريباً.

