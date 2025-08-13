دراسة: زيادة سرعة الهجمات الإلكترونية 100 مرة نتيجة الاعتماد على الذكاء الاصطناعي الوكيل

MENAFN - Asdaf News) أشارت دراسة حديثة صادرة عن شركة بالو ألتو نتوركس إلى أن اعتماد الجهات التخريبية على الذكاء الاصطناعي الوكيل قد مكّنها من تسريع هجماتها الإلكترونية 100 مرة، كما ساهم الذكاء الاصطناعي في خفض الوقت اللازم لسرقة البيانات بعد الاختراق الأولي، إذ كان متوسط الوقت اللازم لاستخراج البيانات في عام 2021 يبلغ تسعة أيام، ولكن الدراسة أظهرت أن الوقت اللازم لاستخراج البيانات قد انخفض إلى يومين فقط بحلول عام 2024، فيما بلغ الوقت اللازم لسرقة البيانات بعد الاختراق أقل من ساعة واحدة في حالة واحدة من كل خمس حالات اختراق.

ويسهم دمج الذكاء الاصطناعي في العمليات التخريبية بإعادة رسم ملامح سرعة الهجمات ونطاقها وتعقيدها بشكل جذري. وبالتزامن مع تطور القدرات الدفاعية المعززة بالذكاء الاصطناعي ، فإن الاستراتيجيات والأدوات التي تستخدمها الجهات التخريبية تؤدي إلى خلق مشهد تهديدات سريع التغير ويتخطى وتيرة تطور قدرات الكشف والاستجابة التقليدية. ويفرض هذا التطور المتسارع على المسؤولين التنفيذيين ضرورة إجراء تقييم دقيق لكيفية استخدام الجهات التخريبية للذكاء الاصطناعي كسلاح استراتيجي في كل مرحلة من مراحل سلسلة الهجوم.

وتمكنت شركة بالو ألتو نتوركس في اختباراتها من محاكاة هجوم فدية (بدءاً من الاختراق الأولي وصولاً إلى استخراج البيانات) خلال 25 دقيقة فقط باستخدام الذكاء الاصطناعي في كل مرحلة من مراحل سلسلة الهجوم، الأمر الذي يعكس زيادة في السرعة بمقدار 100 ضعف بفضل قدرات الذكاء الاصطناعي.

وسلطت أنشطة التهديدات الأخيرة التي تم رصدها من قبل بالو ألتو نتوركس الضوء على كيفية استغلال الجهات التخريبية للذكاء الاصطناعي في الهجمات، ومن أبرز ما رصدته الدراسة:



تم رصد إجراءات هندسة اجتماعية معززة بتكنولوجيا التزييف العميق في الهجمات التخريبية التي نفذتها مجموعات مثل“مودلد ليبرا” (Muddled Libra) المعروفة أيضاً باسم“سكاترد سبايدر” (Scattered Spider) والتي استخدمت أصواتاً ومقاطع فيديو مصورة جرى توليدها بالذكاء الاصطناعي بهدف انتحال صفة موظفين في عمليات احتيال استهدفت مراكز دعم فني.

استخدم العاملون في تكنولوجيا المعلومات في كوريا الشمالية تقنيات التزييف العميق بشكل آني لاختراق المؤسسات عن طريق وظائف العمل عن بُعد، الأمر الذي ينطوي على مخاطر كبيرة أمنية وقانونية ومتعلقة بالامتثال.

تقوم الجهات التخريبية باستغلال الذكاء الاصطناعي التوليدي في مفاوضات الفدية، متجاوزة في ذلك الحواجز اللغوية بهدف التفاوض بفعالية أكبر والحصول على مبالغ فدية أعلى. يتم استخدام المساعدين الرقميين المعززين بالذكاء الاصطناعي بهدف تحديد بيانات الاعتماد الحساسة ضمن البيئات في المؤسسات المستهدفة.

ويمكن لشركة بالو ألتو نتوركس مساعدة المؤسسات على الاستعداد الاستباقي من أجل مواجهة التهديدات المعززة بالذكاء الاصطناعي وذلك من خلال خدماتها الاستباقية، وأدواتها للاستجابة للحوادث، وحلول الأمن السيبراني المُدارة.

الوسوم#البيانات #الذكاء الاصطناعي #بالو ألتو نتوركس