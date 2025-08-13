المزرعة الإنجليزية“فالكون ميوز” تُشارك بـ 100 صقر في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025

MENAFN - Asdaf News) تشارك المزرعة الإنجليزية“فالكون ميوز” للمرة الثانية في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025م، الذي ينظمه نادي الصقور السعودي بمقره في مَلهم (شمال الرياض)، حيث تعرض 100 صقر من سلالات وفئات متنوعة، ضمن صالة العرض المخصصة للمزارع المشاركة، في إطار فعاليات المزاد المستمر حتى 25 أغسطس الجاري، بمشاركة مزارع إنتاج دولية ومحلية.وأشاد وكيل المزرعة الكويتي بدر محارب، بتنظيم المزاد هذا العام والتسهيلات المقدمة للمشاركين، مؤكدًا أنه بات وجهة عالمية تجمع الصقارين ومنتجي الصقور من مختلف الدول، مما يتيح فرصًا واسعة للتسويق وإبرام الصفقات.

وأوضح محارب أن المزرعة تشارك هذا العام بمجموعة من الصقور المفضلة لدى صقاري الخليج، من بينها“جير شاهين” و”بيور”، معربًا عن ثقته بتحقيق مبيعات مميزة، خاصة مع الإقبال الكبير الذي يشهده المزاد منذ انطلاقه.

وعن مسيرته في عالم الصقارة، أفاد محارب أنه بدأ إنتاج الصقور عام 1987م عندما طرح صقر شاهين في سماء الكويت وباعه بسعر مرتفع، لينتقل بعدها إلى تجارة الصقور ثم التوسع في الإنتاج، مستفيدًا من خبرة أصدقائه في تحسين السلالات، قبل أن يحصل على وكالة“فالكون ميوز” ويؤسس مزرعته الخاصة في إسبانيا.

ويُعد المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور الأكبر من نوعه عالميًا، إذ يجمع على مدى 21 يومًا نخبة سلالات الصقور المنتجة محليًا ودوليًا، ويوفر بيئة تنافسية وآمنة تُمكّن المربين والمستثمرين والهواة من إبرام الصفقات، وتعزيز حضورهم في الأسواق الإقليمية والعالمية.