إطلاق 10 خدمات إلكترونية جديدة في دائرة الأراضي والمساحة

2025-08-13 10:08:34
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أطلقت دائرة الأراضي والمساحة، الأربعاء، 10 خدمات إلكترونية جديدة، تغطي غالبية المعاملات التي تستقبلها الدائرة وتعد من أكثر الخدمات طلبا من قبل المواطنين والمستثمرين والبنوك، ليصبح العدد الكلي للخدمات المقدمة إلكترونيا 45 خدمة.


وبحسب بيان للدائرة، يأتي إطلاق هذه الخدمات تنفيذا للتوجيهات الملكية بضرورة الارتقاء المستمر بكفاءة ونوعية الخدمات الحكومية المقدمة للمواطن، والتزاما بما تعهدت به الحكومة ضمن الجدول الزمني المحدد، من خلال تبني الدائرة خطة تحول إلكتروني محكمة وعلى مراحل، بما يضمن أمن وسلامة المعلومات.

