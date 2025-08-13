تنظيم قطاع الطاقة: 87% نسبة استبدال العدادات الذكية على مستوى الأردن

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، الأربعاء، إنّ نسبة استبدال العدادات الذكية على مستوى المملكة بلغت 87 بالمئة من إجمالي العدادات في مختلف القطاعات.



وأضافت في تقرير عن أبرز إنجازاتها خلال الشهر الماضي، أن ذلك يعكس الالتزام الوطني بالتحول الرقمي في قطاع الكهرباء، وتعزيز كفاءة الخدمة واستدامتها.



وأشارت في بيان، إلى تدشين نظام المراقبة الإشعاعية في مطار الملكة علياء الدولي بالشراكة مع الحكومة الكندية، وضبط 9 مركبات مخالفة في منطقة الحرة السمراء في حملة رقابية نوعية.