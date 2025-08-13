تنظيم قطاع الطاقة: 87% نسبة استبدال العدادات الذكية على مستوى الأردن

تنظيم قطاع الطاقة: 87% نسبة استبدال العدادات الذكية على مستوى الأردن
وأضافت في تقرير عن أبرز إنجازاتها خلال الشهر الماضي، أن ذلك يعكس الالتزام الوطني بالتحول الرقمي في قطاع الكهرباء، وتعزيز كفاءة الخدمة واستدامتها.
وأشارت في بيان، إلى تدشين نظام المراقبة الإشعاعية في مطار الملكة علياء الدولي بالشراكة مع الحكومة الكندية، وضبط 9 مركبات مخالفة في منطقة الحرة السمراء في حملة رقابية نوعية.
