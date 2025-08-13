مكافحة المخدرات تحبط تهريب 42 ألف حبة وتوقف 31 مروجاً وتاجراً

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
مكافحة المخدرات تحبط تهريب 42 ألف حبة وتوقف 31 مروجاً وتاجراً
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن العاملين في إدارة مكافحة المخدرات نفذوا خلال الأسبوع الحالي حملات أمنية على تجار ومروجين ومطلوبين بقضايا المخدرات في وسط وجنوب العاصمة، حيث أفضت الحملة الأولى وسط العاصمة (جبل التاج) إلى إلقاء القبض على 8 أشخاص وضبط بحوزتهم كميات متفرقة من المواد المخدرة، فيما أُلقي القبض في الحملة الثانية بمناطق جنوب العاصمة على تسعة أشخاص وضبط ما بحوزتهم من مواد مخدرة وأسلحة نارية.
وفي قضايا التهريب، فقد تعاملت الإدارة مع ثلاث قضايا، اثنتين منها في معبر جابر الحدودي، حيث تم بالتنسيق مع الجمارك الأردنية والأجهزة الأمنية هناك إلقاء القبض على شخص قادم للمملكة وبحوزته مجموعة من الصناديق، والتي عُثر داخلها بعد تفتيشها على 20 ألف حبة مخدرة كان ينوي إعادة تهريبها لإحدى دول الجوار مرة أخرى.
وفي القضية الثانية، أُلقي القبض على شخصين تورطا بمحاولة تهريب 15 ألف حبة مخدرة إلى المملكة، بعد أن جرى تفتيش إحدى المركبات القادمة عبر حدود جابر ليُعثر على المواد المخدرة في مخبأ سري في أحد أجزاء المركبة.
وفي قضية التهريب الثالثة، فقد أُلقي القبض في العاصمة على ثلاثة أشخاص بعد تتبعهم والتأكد من قيامهم بتجهيز كمية من المواد المخدرة تمهيداً لتهريبها لإحدى دول الجوار، حيث جرى تحديد المركبة والتي عُثر داخلها بعد تفتيشها على 7 آلاف حبة مخدرة.
وفي قضايا الاتجار والترويج، فقد أُلقي القبض في محافظة العقبة على تاجر للمخدرات بعد مقاومته للقوة وضبط بحوزته 10 كفوف حشيش وسلاح ناري، فيما أُلقي القبض شرق العاصمة على مروجين اثنين وبحوزتهما 6 كفوف حشيش، ومروج آخر أيضاً شرق العاصمة في آخر القضايا وبحوزته 4 كفوف حشيش.
وفي قضايا التهريب، فقد تعاملت الإدارة مع ثلاث قضايا، اثنتين منها في معبر جابر الحدودي، حيث تم بالتنسيق مع الجمارك الأردنية والأجهزة الأمنية هناك إلقاء القبض على شخص قادم للمملكة وبحوزته مجموعة من الصناديق، والتي عُثر داخلها بعد تفتيشها على 20 ألف حبة مخدرة كان ينوي إعادة تهريبها لإحدى دول الجوار مرة أخرى.
وفي القضية الثانية، أُلقي القبض على شخصين تورطا بمحاولة تهريب 15 ألف حبة مخدرة إلى المملكة، بعد أن جرى تفتيش إحدى المركبات القادمة عبر حدود جابر ليُعثر على المواد المخدرة في مخبأ سري في أحد أجزاء المركبة.
وفي قضية التهريب الثالثة، فقد أُلقي القبض في العاصمة على ثلاثة أشخاص بعد تتبعهم والتأكد من قيامهم بتجهيز كمية من المواد المخدرة تمهيداً لتهريبها لإحدى دول الجوار، حيث جرى تحديد المركبة والتي عُثر داخلها بعد تفتيشها على 7 آلاف حبة مخدرة.
وفي قضايا الاتجار والترويج، فقد أُلقي القبض في محافظة العقبة على تاجر للمخدرات بعد مقاومته للقوة وضبط بحوزته 10 كفوف حشيش وسلاح ناري، فيما أُلقي القبض شرق العاصمة على مروجين اثنين وبحوزتهما 6 كفوف حشيش، ومروج آخر أيضاً شرق العاصمة في آخر القضايا وبحوزته 4 كفوف حشيش.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
مصر ترد على جدل صفقة الغاز الكبرى مع إسرائيل
دراسة: زيادة سرعة الهجمات الإلكترونية 100 مرة نتيجة الاعتماد على الذكاء الاصطناعي الوكيل
بسبب الجدل حول GPT-5... إعادة تفعيل منتقي النماذج في Chatgpt
بعد أزمته الصحية..حريق في مسرح محمد صبحي
(يويفا) يتفاعل مع تغريدة محمد صلاح بشأن غزة
نصيحة من تشات جي بي تي تُدخل رجلاً إلى المستشفى بتسمم خطير