  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
مكافحة المخدرات تحبط تهريب 42 ألف حبة وتوقف 31 مروجاً وتاجراً

مكافحة المخدرات تحبط تهريب 42 ألف حبة وتوقف 31 مروجاً وتاجراً

2025-08-13 10:08:30
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن العاملين في إدارة مكافحة المخدرات نفذوا خلال الأسبوع الحالي حملات أمنية على تجار ومروجين ومطلوبين بقضايا المخدرات في وسط وجنوب العاصمة، حيث أفضت الحملة الأولى وسط العاصمة (جبل التاج) إلى إلقاء القبض على 8 أشخاص وضبط بحوزتهم كميات متفرقة من المواد المخدرة، فيما أُلقي القبض في الحملة الثانية بمناطق جنوب العاصمة على تسعة أشخاص وضبط ما بحوزتهم من مواد مخدرة وأسلحة نارية.
وفي قضايا التهريب، فقد تعاملت الإدارة مع ثلاث قضايا، اثنتين منها في معبر جابر الحدودي، حيث تم بالتنسيق مع الجمارك الأردنية والأجهزة الأمنية هناك إلقاء القبض على شخص قادم للمملكة وبحوزته مجموعة من الصناديق، والتي عُثر داخلها بعد تفتيشها على 20 ألف حبة مخدرة كان ينوي إعادة تهريبها لإحدى دول الجوار مرة أخرى.
وفي القضية الثانية، أُلقي القبض على شخصين تورطا بمحاولة تهريب 15 ألف حبة مخدرة إلى المملكة، بعد أن جرى تفتيش إحدى المركبات القادمة عبر حدود جابر ليُعثر على المواد المخدرة في مخبأ سري في أحد أجزاء المركبة.
وفي قضية التهريب الثالثة، فقد أُلقي القبض في العاصمة على ثلاثة أشخاص بعد تتبعهم والتأكد من قيامهم بتجهيز كمية من المواد المخدرة تمهيداً لتهريبها لإحدى دول الجوار، حيث جرى تحديد المركبة والتي عُثر داخلها بعد تفتيشها على 7 آلاف حبة مخدرة.
وفي قضايا الاتجار والترويج، فقد أُلقي القبض في محافظة العقبة على تاجر للمخدرات بعد مقاومته للقوة وضبط بحوزته 10 كفوف حشيش وسلاح ناري، فيما أُلقي القبض شرق العاصمة على مروجين اثنين وبحوزتهما 6 كفوف حشيش، ومروج آخر أيضاً شرق العاصمة في آخر القضايا وبحوزته 4 كفوف حشيش.

MENAFN13082025000208011052ID1109923874

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث