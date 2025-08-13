إطلاق ناد لكبار السن في الزرقاء

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- احتضن مركز الملك عبد الله الثاني الثقافي في الزرقاء، اليوم الأربعاء، حفل إشهار وإطلاق "نادي الحكماء – كبار السن"، الذي نظمته مؤسسة الأيقونة للتنمية المستدامة، برعاية محافظ الزرقاء الدكتور فراس أبو قاعود، وبحضور العين ضيف الله القلاب، والنائب وليد المصري، ومدير ثقافة الزرقاء محمد الزعبي، وعدد من مديري الدوائر الحكومية والمهتمين والناشطين في العمل المجتمعي.



وأكد أبو قاعود أن المشروع يعد صرحا إنسانيا رائدا، يختزن بين جنباته أسمى المعاني النبيلة التي تأسس عليها المجتمع الأردني، القائم على قيم التكافل الاجتماعي، والتعاضد الإنساني، والوفاء للأجيال السابقة التي أفنت عمرها في خدمة الوطن.



وقال إن المبادرة تعكس بصدق الموروث الثقافي العريق الذي يحث على توقير الكبير واحترامه، ويترجم روح الشريعة الإسلامية التي دعت إلى البر والإحسان بهم، وإعطائهم المكانة اللائقة التي تليق بما قدموه من عطاء.



وأشار أبو قاعود إلى أن تكريم كبار السن لا يكون فقط بالكلمة الطيبة أو التقدير المعنوي، بل بفتح الأبواب أمامهم للمشاركة الفاعلة بالحياة العامة، وإشراكهم في صياغة القرارات المحلية، والاستفادة من خبراتهم وتجاربهم المتراكمة، باعتبارهم مصدرا للحكمة والبصيرة.



وأوضح أن النادي سيكون منبرا للتواصل الإنساني والفكري، وفضاء آمنا تتلاقى فيه الأفكار وتتقاطع الخبرات، بما يعزز من اللحمة الوطنية ويعيد الاعتبار لدور الأسرة في تنشئة الأبناء على احترام الكبار والاستفادة من حكمتهم.



بدوره، أكد القلاب أن المبادرة تأتي في زمن باتت فيه القيم الأصيلة مهددة بتأثيرات الثورة التكنولوجية على أنماط الحياة والعلاقات الاجتماعية، داعيا إلى دعم مثل هذه المشاريع التي تعيد ترسيخ الهوية الوطنية والموروثات النبيلة.



وأشار إلى أن كبار السن ثروة وطنية تحمل في طياتها مخزونا هائلا من التجارب والحكمة، وأن نجاح المشروع يبدأ من الأسرة التي تزرع في عقول الأطفال أهمية الإصغاء للحكماء والاقتداء بتوجيهاتهم.



من جانبه، أوضح مدير مؤسسة الأيقونة راكان الفاخوري أن نادي الحكماء مشروع إنساني ووطني رائد، والأول من نوعه على مستوى المملكة، يهدف إلى دمج طاقات الشباب مع خبرات كبار السن، عبر مبادرات نوعية وشراكات مع مؤسسات وطنية وإنسانية.



وأكد أن المؤسسة تسعى لتوفير بيئة آمنة ومجهزة تتيح اللقاء البناء بين الأجيال، انسجاما مع الاستراتيجية الوطنية لتعزيز مشاركة الشباب وإدماج الحكماء في الفعاليات المجتمعية، معلنا عن تشكيل مجلس أمناء يضم خبرات مميزة لتطوير المشروع.



بدوره، قدم مدير المشروع كمال المغربي عرضا مفصلا لخطة العمل، التي تستند إلى البحث العلمي لتحقيق أهداف التمكين والاندماج، وجعل كبار السن نواة لتبادل التجارب والخبرات.



وأشار إلى أن المشروع سيوفر برامج صحية وثقافية واجتماعية تعزز من دورهم باحترام وكرامة، إضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات وطنية لهذه الفئة، لخدمة مؤسسات الضمان الاجتماعي والمتقاعدين.