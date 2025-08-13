ساعر يُصعّد: حدود 1967 ستقود إسرائيل إلى الهاوية

MENAFN - Palestine News Network ) امريكا - PNN - ساعر:“دولة فلسطينية، عاصمتها القدس الشرقية، ستضع التجمعات السكانية الإسرائيلية في خطر شديد وتعيد إسرائيل إلى حدود لا يمكن الدفاع عنها، إذا أرادت دول كبرى مثل فرنسا وكندا إقامة دولة فلسطينية في أراضيها، بإمكانها تنفيذ ذلك”

قال وزير الخارجية الإسرائيلي، غدعون ساعر، خلال إحاطة لوسائل إعلام أميركية اليوم، الأربعاء، أن إسرائيل "لن تسمح" بتطبيق حل الدولتين، واعتبر أن الدول التي تؤيد إقامة دولة فلسطينية "عليها أن تنفذ ذلك في أراضيها"، حسب بيان صادر عن مكتبه.

وزعم ساعر أن "دولة فلسطينية في قلب أرض إسرائيل سيكون حلا بالنسبة لأولئك الذين يسعون إلى إبادتنا، ولن نسمح بحدوث هذا".

وأضاف أنه "إذا أرادت دول كبرى مثل فرنسا وكندا إقامة دولة فلسطينية في أراضيها، بإمكانها فعل ذلك ولديها مكان واسع جدا. لكن هنا، في أرض إسرائيل، هذا لن يحدث".

وادعى ساعر أن "إقامة دولة فلسطينية في حدود العام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، في مسافة قريبة من هنا، ستضع التجمعات السكانية الإسرائيلية في خطر شديد وتعيد إسرائيل إلى حدود لا يمكن الدفاع عنها"، وزعم أن "خطوة كهذه ستكون انتحارا".

وتأتي أقوال ساعر على خلفية إعلان دول أوروبية وغربية عزمها الاعتراف بدولة فلسطينية لدى افتتاح دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة، الشهر المقبل، أو قبل ذلك. وبين هذه الدول فرنسا وبريطانيا وكندا وأستراليا.