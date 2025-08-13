ساعر يُصعّد: حدود 1967 ستقود إسرائيل إلى الهاوية

ساعر يُصعّد: حدود 1967 ستقود إسرائيل إلى الهاوية
قال وزير الخارجية الإسرائيلي، غدعون ساعر، خلال إحاطة لوسائل إعلام أميركية اليوم، الأربعاء، أن إسرائيل "لن تسمح" بتطبيق حل الدولتين، واعتبر أن الدول التي تؤيد إقامة دولة فلسطينية "عليها أن تنفذ ذلك في أراضيها"، حسب بيان صادر عن مكتبه.
وزعم ساعر أن "دولة فلسطينية في قلب أرض إسرائيل سيكون حلا بالنسبة لأولئك الذين يسعون إلى إبادتنا، ولن نسمح بحدوث هذا".
وأضاف أنه "إذا أرادت دول كبرى مثل فرنسا وكندا إقامة دولة فلسطينية في أراضيها، بإمكانها فعل ذلك ولديها مكان واسع جدا. لكن هنا، في أرض إسرائيل، هذا لن يحدث".
وادعى ساعر أن "إقامة دولة فلسطينية في حدود العام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، في مسافة قريبة من هنا، ستضع التجمعات السكانية الإسرائيلية في خطر شديد وتعيد إسرائيل إلى حدود لا يمكن الدفاع عنها"، وزعم أن "خطوة كهذه ستكون انتحارا".
وتأتي أقوال ساعر على خلفية إعلان دول أوروبية وغربية عزمها الاعتراف بدولة فلسطينية لدى افتتاح دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة، الشهر المقبل، أو قبل ذلك. وبين هذه الدول فرنسا وبريطانيا وكندا وأستراليا.
