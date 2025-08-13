  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
123 شهيدًا و437 جريحًا في غزة خلال 24 ساعة من العدوان الإسرائيلي

123 شهيدًا و437 جريحًا في غزة خلال 24 ساعة من العدوان الإسرائيلي

2025-08-13 10:08:08
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة - PNN - أعلنت وزارة الصحة في غزة، الأربعاء، عن وصول 123 شهيدا و437 جريحا إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية، لترتفع حصيلة ضحايا حرب الإبادة المتواصلة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إلى 61,722 شهيدا و154,525 إصابة.

كما أشارت إلى أن 21 شهيدا و185 جريحا سقطوا بين منتظري المساعدات خلال نفس الفترة، ليصبح إجمالي ضحايا استهداف المنتظرين للمساعدات في القطاع 1,859 شهيدا وأكثر من 13,594 جريحا، ما يعكس حجم المعاناة الإنسانية المتفاقمة.

ودخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ677، وسط استمرار القصف بالصواريخ والقذائف، وسياسة التجويع التي تطال الأطفال والنساء، دون أن تسلم المستشفيات وفرق الإسعاف والصحفيون من الاستهداف.

وبجانب حصيلة الشهداء جراء القصف، تسجّل وزارة الصحة في غزة يوميا، ومنذ أسابيع، وفيات جديدة بسبب الجوع ونقص الدواء، حيث أعلنت منظمة الصحة العالمية أن سوء التغذية يدمر القطاع. وقد بلغ عدد ضحايا التجويع وسوء التغذية حتى فجر الأربعاء 227 شهيدا، بينهم 103 أطفال، فيما استشهد 73 آخرون خلال الـ24 الماضية نتيجة القصف الإسرائيلي.

MENAFN13082025000205011050ID1109923869

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث