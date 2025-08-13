123 شهيدًا و437 جريحًا في غزة خلال 24 ساعة من العدوان الإسرائيلي

123 شهيدًا و437 جريحًا في غزة خلال 24 ساعة من العدوان الإسرائيلي
كما أشارت إلى أن 21 شهيدا و185 جريحا سقطوا بين منتظري المساعدات خلال نفس الفترة، ليصبح إجمالي ضحايا استهداف المنتظرين للمساعدات في القطاع 1,859 شهيدا وأكثر من 13,594 جريحا، ما يعكس حجم المعاناة الإنسانية المتفاقمة.
ودخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ677، وسط استمرار القصف بالصواريخ والقذائف، وسياسة التجويع التي تطال الأطفال والنساء، دون أن تسلم المستشفيات وفرق الإسعاف والصحفيون من الاستهداف.
وبجانب حصيلة الشهداء جراء القصف، تسجّل وزارة الصحة في غزة يوميا، ومنذ أسابيع، وفيات جديدة بسبب الجوع ونقص الدواء، حيث أعلنت منظمة الصحة العالمية أن سوء التغذية يدمر القطاع. وقد بلغ عدد ضحايا التجويع وسوء التغذية حتى فجر الأربعاء 227 شهيدا، بينهم 103 أطفال، فيما استشهد 73 آخرون خلال الـ24 الماضية نتيجة القصف الإسرائيلي.
