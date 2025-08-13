123 شهيدًا و437 جريحًا في غزة خلال 24 ساعة من العدوان الإسرائيلي

MENAFN - Palestine News Network ) غزة - PNN - أعلنت وزارة الصحة في غزة، الأربعاء، عن وصول 123 شهيدا و437 جريحا إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية، لترتفع حصيلة ضحايا حرب الإبادة المتواصلة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إلى 61,722 شهيدا و154,525 إصابة.

كما أشارت إلى أن 21 شهيدا و185 جريحا سقطوا بين منتظري المساعدات خلال نفس الفترة، ليصبح إجمالي ضحايا استهداف المنتظرين للمساعدات في القطاع 1,859 شهيدا وأكثر من 13,594 جريحا، ما يعكس حجم المعاناة الإنسانية المتفاقمة.

ودخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ677، وسط استمرار القصف بالصواريخ والقذائف، وسياسة التجويع التي تطال الأطفال والنساء، دون أن تسلم المستشفيات وفرق الإسعاف والصحفيون من الاستهداف.

وبجانب حصيلة الشهداء جراء القصف، تسجّل وزارة الصحة في غزة يوميا، ومنذ أسابيع، وفيات جديدة بسبب الجوع ونقص الدواء، حيث أعلنت منظمة الصحة العالمية أن سوء التغذية يدمر القطاع. وقد بلغ عدد ضحايا التجويع وسوء التغذية حتى فجر الأربعاء 227 شهيدا، بينهم 103 أطفال، فيما استشهد 73 آخرون خلال الـ24 الماضية نتيجة القصف الإسرائيلي.