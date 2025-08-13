الداخلية و(GIZ) توقعان اتفاقية لتعزيز قدرات الدفاع المدني بقيمة 2.85 مليون يورو
وحضر التوقيع مسؤول التعاون في المكتب التمثيلي لجمهورية ألمانيا الاتحادية مارتن ماوتيه ومدير الدفاع المدني اللواء أكرم ثوابتة ومستشارة وزير الداخلية لتنسيق المساعدات هالة حج حسن ورئيس وحدة التعاون العربي والدولي العميد محمود صلاح الدين.
ويهدف التعاون إلى تعزيز القدرات المؤسسية والعملياتية والفنية للدفاع المدني في الاستجابة للكوارث الطبيعية والإنسانية، إذ تُقدم الحكومة الألمانية التزامًا بدعم جهاز الدفاع المدني من خلال تزويد وحدة الدعم الشمالية بمعدات وآليات حيوية بقيمة تقارب 1 مليون يورو، وتعزيز أدوات وأساليب تنفيذ المهام من خلال تدريب نحو 120 ضابطًا من الدفاع المدني في مراكز تدريب دولية، إلى جانب دعم أنشطة التوعية المجتمعية والاستعداد لمواجهة الكوارث.
وشكر الوزير المؤسسة الألمانية على هذا الدعم، مؤكدًا أنه سيحمل أثرًا واضحًا فيما يتعلق بتعزيز قدرات الدفاع المدني وتجهيزه بالمعدات اللازمة لتقديم الخدمات للمواطنين بأسرع وقت وأفضل جودة ممكنة.
بدوره، أكد ماوتيه التزام ألمانيا بمواصلة تعاونها في المستقبل، خصوصاً في ظل الوضع الراهن، حيث بدأت ألمانيا دعمها لجهاز الدفاع المدني الفلسطيني منذ آب/أغسطس 2024
