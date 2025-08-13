الداخلية و(GIZ) توقعان اتفاقية لتعزيز قدرات الدفاع المدني بقيمة 2.85 مليون يورو

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله - PNN - وقع وزير الداخلية زياد هب الريح وممثل المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) الكسندر سوليجا، اليوم الأربعاء، اتفاقية بقيمة 2.85 مليون يورو، لتعزيز قدرات الدفاع المدني.

وحضر التوقيع مسؤول التعاون في المكتب التمثيلي لجمهورية ألمانيا الاتحادية مارتن ماوتيه ومدير الدفاع المدني اللواء أكرم ثوابتة ومستشارة وزير الداخلية لتنسيق المساعدات هالة حج حسن ورئيس وحدة التعاون العربي والدولي العميد محمود صلاح الدين.

ويهدف التعاون إلى تعزيز القدرات المؤسسية والعملياتية والفنية للدفاع المدني في الاستجابة للكوارث الطبيعية والإنسانية، إذ تُقدم الحكومة الألمانية التزامًا بدعم جهاز الدفاع المدني من خلال تزويد وحدة الدعم الشمالية بمعدات وآليات حيوية بقيمة تقارب 1 مليون يورو، وتعزيز أدوات وأساليب تنفيذ المهام من خلال تدريب نحو 120 ضابطًا من الدفاع المدني في مراكز تدريب دولية، إلى جانب دعم أنشطة التوعية المجتمعية والاستعداد لمواجهة الكوارث.

وشكر الوزير المؤسسة الألمانية على هذا الدعم، مؤكدًا أنه سيحمل أثرًا واضحًا فيما يتعلق بتعزيز قدرات الدفاع المدني وتجهيزه بالمعدات اللازمة لتقديم الخدمات للمواطنين بأسرع وقت وأفضل جودة ممكنة.

بدوره، أكد ماوتيه التزام ألمانيا بمواصلة تعاونها في المستقبل، خصوصاً في ظل الوضع الراهن، حيث بدأت ألمانيا دعمها لجهاز الدفاع المدني الفلسطيني منذ آب/أغسطس 2024